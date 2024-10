Le RPG Adventure To Fate: Core Quest revient sur mobile !

La série RPG bien-aimée Adventure To Fate est de retour avec une version entièrement remasterisée, Core Quest, offrant un mélange captivant de gameplay au tour par tour décontracté et d'éléments stratégiques plus profonds. Que vous soyez un fan de longue date ou un amateur du genre, le jeu propose une expérience plus qu'intéressante. Ne vous fiez pas à son aspect, ATF Core Quest est bien plus prenant qu'il n'y paraît.

Découvrez Adventure To Fate: Core Quest

La version remasterisée de Core Quest ne se contente pas de revoir les graphismes, le contenu a également été rehaussé, avec notamment de nouvelles cartes, classes, monstres et butin. Les joueurs peuvent explorer de nouveaux environnements, affronter des ennemis difficiles et découvrir de puissants trésors au fil de leur progression. Le jeu propose trois modes différents : Aventure, Arène, et Combat Infini.

Le mode Aventure vous emmène dans une quête pour sauver le royaume, offrant une expérience narrative.

Le mode Arène se concentre sur des défis de combat pour ceux qui apprécient des batailles pleines d'action.

se concentre sur des défis de combat pour ceux qui apprécient des batailles pleines d'action. Le mode Combat Infini met à l’épreuve vos compétences de manière continue, ajoutant une couche de rejouabilité pour les joueurs en quête de défis constants.

Le jeu remasterisé est conçu pour être accessible à un large public, y compris les personnes aveugles et malvoyantes. Grâce à un moteur de jeu personnalisé, Core Quest garantit une accessibilité complète pour les joueurs ayant des déficiences visuelles, offrant l'une des meilleures expériences RPG disponibles sur l'App Store pour ce public.

En plus de son accessibilité, le jeu reste facile à prendre en main grâce à son interface intuitive et à son système de combat simple. Le seul hic, c'est qu'il n'est pas traduit en français, en tout cas pas pour le moment.

Date de sortie

La série Adventure To Fate a acquis un public fidèle, et Core Quest est bien parti pour perpétuer cet héritage avec son gameplay raffiné et son accessibilité, comme le fît Lost Island en début d'année. Bien que la date de sortie officielle ne soit pas encore confirmée, l'App Store annonce un lancement pour le 16 janvier 2025, au prix de 5,99 €. Les précommandes sont ouvertes.

Si vous êtes un fan de la série ou à la recherche d'un RPG old-school au tour par tour, Adventure To Fate: Core Quest est un titre à surveiller !

