XD Networks lance Hero's Adventure, un RPG Wuxia sur mobile !

Embarquez pour un voyage épique avec Hero's Adventure, le dernier RPG Wuxia (qui signifie "héros guerrier") en monde ouvert de X.D. Network, désormais disponible pour 6,99 € sur Android et iOS. Développé par Half Amateur Studio, le jeu promet une plongée profonde dans l'univers traditionnel chinois avec plus de 10 fins différentes et un gameplay travaillé.

Un superbe jeu de rôle chinois

Vivez la vie d'un héros Wuxia

Dans Hero's Adventure, vous êtes plongé dans une sorte de simulateur de survie se déroulant dans le monde chaotique des arts martiaux. Commencez en tant qu'outsider et naviguez dans un monde rempli d'événements à la fois planifiés et fortuits. Vous avez votre destin entre les mains : serez-vous un noble épéiste, un protecteur du royaume ou un annonciateur de désordre ? Avec plus de 30 compétences d'arts martiaux à maîtriser, ce jeu offre une riche palette de capacités à explorer.



Pour les fans de récits Wuxia comme The Legend of the Northern Blade et les séries The Breaker, Hero's Adventure offre une expérience authentique. Bien que le style pixel art ne plaise pas à tout le monde, il a suffisamment de charme pour plaire à une grande majorité de joueurs. Le jeu vous permet d'explorer un nombre impressionnant de lieux, avec plus de 80 villes et villages à parcourir, en vous imprégnant du style de vie classique des guerriers chinois.

Vos choix comptent

Comme dans les meilleurs RPG tactiques japonais, comme Final Fantasy Tactics, vos décisions dans le jeu auront des effets durables, influençant vos interactions avec plus de 30 factions. Ce système d'interaction dynamique garantit que votre voyage est unique, façonné par les choix que vous faites.

Notre avis

Les points positifs :

Un monde Jianghu vivant et immersif.

Liberté de choix avec un impact significatif sur les fins et le développement du personnage.

Système de relations avec factions et personnages, incluant des éléments de romance.

Quêtes cachées et détails qui enrichissent l'expérience selon vos choix et statistiques.

Développeurs réactifs avec de nombreuses évolutions.

Traduction anglais parfois maladroite, impactant l'immersion.

Instructions vagues pour certaines quêtes.

Impact limité des compagnons vers la fin du jeu.

Hero's Adventure offre une grande rejouabilité et un contenu riche. Bien qu'il y ait des aspects à améliorer, il capture bien l'atmosphère du Wuxia traditionnel avec un système de combat RPG au tour par tour. C'est un jeu qui gagne en qualité avec chaque mise à jour des développeurs. On comprend mieux le 9/10 qu'il a obtenu sur Steam avec plus de 10 000 avis.

Disponible au téléchargement

Hero's Adventure est désormais disponible sur l'App Store pour iOS et le Google Play Store pour les Android. Si vous êtes captivé par l'idée de vivre votre propre saga Wuxia, ne manquez pas l'occasion de télécharger ce brillant RPG.

Télécharger Hero's Adventure à 6,99 €