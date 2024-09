Skul: The Hero Slayer arrive sur mobile !

Skul : The Hero Slayer, le jeu de plateforme de type roguelite, arrivera sur mobile en juin prochain grâce à Playdigious en version premium. Skul : The Hero Slayer a été lancé en 2021 sur PC et consoles, et s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires grâce à un savant mélange entre un style néo-rétro attachant et une gameplay exigeant ! Pour la version mobile, les joueurs bénéficieront d'une interface remaniée, des succès du Game Center, de la prise en charge des sauvegardes iCloud, de la prise en charge des manettes MFi et plus encore.

Découvrez le jeu Skul: The Hero Slayer

Skul est un jeu d'action rogue-lite au rythme effréné dans lequel perdre la tête est fortement encouragé !

Regardez la bande-annonce mobile de Skul : The Hero Slayer sur mobile ci-dessous :

Notre avis sur Skul: The Hero Slayer

Le jeu de Southpaw Games revisite le genre "plateforme" en incorporant une mécanique unique où les joueurs peuvent échanger le crâne du protagoniste pour changer de style de jeu à la volée. Cette fonctionnalité, qui rappelle un mélange entre "Dead Cells" et "The Legend of Zelda : Majora's Mask", offre une expérience de jeu très dynamique. Les joueurs naviguent dans le jeu en tant que héros squelettique, avec la possibilité de se transformer en diverses formes monstrueuses, chacune offrant des pouvoirs et des capacités distincts. Ce mécanisme de changement de crâne permet non seulement de ne pas tomber dans la monotonie, mais il encourage également la réflexion stratégique et l'adaptabilité.



Le jeu excelle dans l'offre d'un éventail diversifié de plus de 100 crânes, chacun doté d'attributs et de compétences uniques, ce qui permet un large éventail de styles. Les joueurs peuvent porter deux crânes simultanément, ce qui leur permet de changer instantanément de stratégie pour relever différents défis. Cette polyvalence est essentielle pour naviguer dans les niveaux du jeu générés de manière procédurale, remplis d'une grande variété d'ennemis, de pièges et de boss. Pour réussir dans "Skul", il faut maîtriser les capacités des personnages et utiliser stratégiquement le potentiel synergique des crânes.



Malgré son gameplay captivant, "Skul : The Hero Slayer" souffre de quelques petits défauts, comme une narration pas toujours intéressante (un conflit entre le Royaume des Démons et la Nation des Hommes) et des boss assez répétitifs.



Mais tout cela est minime a côté des brillantes idées mises en oeuvre, tout comme par l'esthétique rétro de Skul. Son superbe monde en pixel-art est richement construit, rempli de personnages intrigants et porté par un sens de l'humour qui ajoute de la profondeur à l'aventure.



Skul : The Hero Slayer est un opus à ne pas manquer pour tous les fans du genre rogue-lite, surtout qu'il sera proposé en version premium sur iOS et Android. Un titre au niveau de Dead Cells.

Télécharger Skul: The Hero Slayer

Reste qu'il faudra patienter un peu. Skul : The Hero Slayer sera lancé le 4 juin dans le monde entier, avec des précommandes ouvertes sur l'App Store et le Play Store. En l'achetant dès à présent, vous aurez droit à 10 % de réduction. Skul : The Hero Slayer est proposé au prix de 19,99 € sur PC et consoles, et sera vendu 7,99 € sur mobile.



: Skul est enfin disponible !

Télécharger le jeu Skul: The Hero Slayer