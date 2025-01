School Hero : Arcade Brawl bastonne sur mobile

Lorgnant du côté des fans de Streets of Rage, Polychronis Gkoros vient de lancer School Hero Arcade Brawl, un jeu de combat dynamique en 2D à défilement latéral qui ne cache aucunement son inspiration rétro. Avec un style anime et un gameplay percutant, il pourrait plaire aux nostalgiques comme aux nouveaux venus.

Découvrez School Hero : Arcade Brawl

Incarnant le rôle de HERO, un jeune garçon débarquant dans une nouvelle école, vous êtes catapulté au centre d'une conspiration obscure, où seuls vos talents en arts martiaux et votre détermination pourront faire la différence. L'objectif ? Sauver votre bien-aimée des griffes d'une organisation malveillante.

Dans School Hero: Arcade Brawl, la narration et l'action sont portées par des cinématiques de style anime qui offrent un joli contraste avec le design en pixel art.



A travers les différents niveaux, vous devrez vous défaire d'une multitude d'ennemis avec une panoplie d'armes à votre disposition, sans oublier vos propres mains qui permettent de leur faire vivre un sale quart d'heure. C'est exactement ce que l'on retrouve sur des jeux comme Street of Rage. Pour se démarquer, School Hero offre un système d'XP qui vous permet de renforcer votre guerrier, le rendant de plus en plus puissant à mesure que vous progressez.



Vous êtes impatient ? Les développeurs ont prévu la possibilité d'acheter des bonus comme des vies supplémentaires, de l'expérience, de l'énergie ou de la santé pour continuer votre mission. Et pour une touche d'originalité, débloquez des animaux mignons qui vous soutiendront dans vos combats acharnés.

Téléchargement et prix

School Hero: Arcade Brawl est disponible sur iOS (App Store) et Android (Play Store) pour moins de 3 euros. Une belle surprise également sortie sur Steam.

Télécharger School Hero : Arcade Brawl à 2,99 €