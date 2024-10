Le RPG The Crown Saga: Pi’s Adventure arrive sur mobile !

Le studio SuperPlanet, à qui l'on doit des titres comme Evil Hunter Tycoon ou Idle Guardians Never Die vient d'ouvrir les précommandes pour The Crown Saga: Pi’s Adventure, un RPG oisif charmant où vous pouvez partir dans une quête épique pour devenir un chevalier légendaire.

Découvrez The Crown Saga: Pi’s Adventure

Dans The Crown Saga: Pi’s Adventure, vous participez à des combats automatiques magnifiquement animés en 3D pour sauver Natureland du Roi Démon. Grâce à son style de jeu "idle", vous progresserez rapidement tout en améliorant constamment vos pouvoirs. Avec la possibilité d’augmenter vos compétences en Feu, Eau, Terre, Vent et Lumière via un système d'entraînement, le jeu offre une profondeur stratégique, et vous pourrez aussi collectionner des costumes pour personnaliser votre apparence. Sans oublier un pan en ligne qui motivera une partie des joueurs.



Si le gameplay "idle" ne conviendra pas à tout le monde, la réalisation est bonne, très bonne même. Visionnez la vidéo officielle du jeu pour vous faire une idée :

Les caractéristiques clés du jeu de SuperPlanet :

Combats Automatiques en 3D : Participez à des combats rapides contre des monstres, en utilisant de puissantes compétences élémentaires pour avancer dans les quêtes.

: Participez à des combats rapides contre des monstres, en utilisant de puissantes compétences élémentaires pour avancer dans les quêtes. Entraînez et Réveillez Votre Chevalier : Améliorez les capacités de votre chevalier à travers des entraînements et des améliorations pour atteindre l’« éveil ».

: Améliorez les capacités de votre chevalier à travers des entraînements et des améliorations pour atteindre l’« éveil ». Défis de Donjons : Plongez dans des donjons de croissance et de défi, esquivez et attaquez pour obtenir du butin qui boostera votre progression.

: Plongez dans des donjons de croissance et de défi, esquivez et attaquez pour obtenir du butin qui boostera votre progression. Jeu Compétitif : Affrontez les autres en solo ou en guilde pour obtenir des places de classement et débloquer des effets de buff pour votre équipe.

: Affrontez les autres en solo ou en guilde pour obtenir des places de classement et débloquer des effets de buff pour votre équipe. Personnalisation Sans Limite : Améliorez les Orbes d'Esprit, collectionnez des costumes et renforcez les compétences de votre chevalier dans les cinq éléments.

Des récompenses pour les préinscriptions

Une fois n'est pas coutume, les développeurs ont tout prévu pour faire monter la pression. Les premiers joueurs inscrits recevront des récompenses telles que des Diamants, des coffres d’or et des Tickets d’Invocation pour bien commencer leur aventure. Plus précisément, si 300 000 joueurs se préinscrivent, les participants recevront 100 Tickets d’Invocation d’Armes et 100 Tickets d’Invocation d’Armures. Avec 500 000 inscriptions, d’autres récompenses seront débloquées, comme 10 Orbes d'Esprit et un rare "Étincelle" d'Esprit.



The Crown Saga: Pi’s Adventure est disponible en précommande sur l'App Store pour iOS et sur le Google Play Store pour Android. Le jeu sera gratuit avec des achats intégrés. Nous verrons l'équilibre du modèle économique au lancement.

Télécharger le jeu The Crown Saga: Pi’s Adventure