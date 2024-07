Machinika Atlas succèdera à Machinika Museum sur mobile et PC cette année

Il y a un peu plus de trois ans, Littlefield Studio et Dear Villagers, une filiale de Plug in Digital, ont lancé Machinika Museum sur plusieurs plateformes, dont le mobile. Le titre vous mettait dans la peau d'un chercheur dans une aile très spéciale d'un musée qui s'occupait exclusivement d'artefacts extraterrestres. L'occasion de résoudre des énigmes toujours plus corsées, dans la lignée de l'excellente série The Room.

Découvrez Machinika Atlas

Si, dans Machinika Museum, votre travail consistait à inspecter les artefacts appartenant au musée et à comprendre comment ils fonctionnaient, dans la suite, Machinika : Atlas, l'ambiance est totalement différente. Certes, vous incarnez toujours ce fameux chercheur, mais vous vous êtes écrasé sur la lune Atlas de Saturne et vous vous retrouvez à explorer un étrange vaisseau extraterrestre. Un prétexte tout trouvé pour mettre vos méninges en marche.



Voici une bande-annonce pour mieux comprendre Machinika Museum :

Comme vous pouvez l'imaginer, bien que le scénario soit lié à Machinika : Museum, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà joué à ce jeu pour apprécier et comprendre l'histoire de Machinika : Atlas.

Préparez-vous à embarquer dans une odyssée cosmique pleine de mystères, d'énigmes cryptées et d'un récit qui vous tient en haleine. Explorez les profondeurs inconnues de Machinika : Atlas, où chaque réponse dévoile une nouvelle énigme.

Le premier Machinika avait séduit de nombreux joueurs, dont votre serviteur, recevant même des mises à jour ajoutant du contenu peu de temps après sa sortie. Il en sera très certainement de même pour sa suite.



Si vous êtes intéressé, Machinika : Atlas est disponible en pré-commande sur iOS sur l'App Store, et en pré-enregistrement sur Android sur le Google Play Store. Vous pouvez également pré-commander la version PC sur Steam ou sur l'Epic Games Store. La sortie est prévue le 3 septembre sur PC, puis le 7 octobre sur mobile. En attendant, jouez à Machinika Museum.

Télécharger le jeu Machinika: Atlas