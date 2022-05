Le RPG Rakuen est annoncé pour cette année sur mobile

Si vous avez déjà joué au RPG "To the Moon" de Freebird Games, vous avez encore certainement en mémoire un jeu d'aventure mémorable avec une musique fantastique. Tous ceux qui eu la chance d'y plonger savent que l'ambiance sonore était importante pour l'expérience, notamment avec des morceaux comme "Everything's Alright" signée Laura Shigihara. Elle est également à l'origine de la musique de Plants Vs Zombies, que beaucoup de gens connaissent sur leur téléphone portable. Et bien sachez que la développeuse a cette fois sorti un jeu complet à venir sur mobile avec Rakuen.

Rakuen bientôt porté sur mobile

Il y a quelques années, Laura a donc fini par sortir un jeu d'aventure appelé Rakuen sur PC (via Steam), qui présentait un superbe art pixel et une bande-son mémorable. Elle vient d'annoncer la sortie du jeu sur Nintendo Switch cette année, ainsi que sur mobile.



Regardez le trailer d'annonce de Rakuen mobile ci-dessous :

Rakuen un jeu narratif réfléchi, beau, triste et drôle. Mieux, il révèle des vérités parfois gênantes sur notre façon de vivre, et va bien au-delà d'un simple jeu. C'est également un RPG original qui ne comporte pas de combats. À la place, vous traverserez des donjons fantaisistes, résoudrez des énigmes étranges et des mystères basés sur le dialogue qui sont intimement liés à l'histoire.

Rakuen est un jeu d'aventure mettant en scène un petit garçon qui vit à l'hôpital. Un jour, le garçon demande à sa mère de l'accompagner dans le monde fantastique de son livre d'histoires préféré, afin qu'il puisse demander au gardien de la forêt de lui accorder un souhait. Afin de réaliser son vœu, le garçon doit relever une série de défis qui consistent à aider ses voisins de l'hôpital en interagissant avec leurs alter ego dans le monde imaginaire...



...Un vieil homme grincheux qui garde une boîte à musique cassée tout en se plaignant de ne jamais recevoir de visite ; une jeune femme dans le coma dont le mari ne l'a pas quittée depuis des mois ; une petite fille qui se lamente sur un ami à qui elle n'a jamais pu dire au revoir après être tombée malade... Le garçon commence lentement à réaliser que ses voisins sont en proie à des secrets et des luttes qui sont mystérieusement liés à l'étrange hôpital.

Bien évidemment, une attention toute particulière a été portée à la bande-son originale comprenant plusieurs chansons vocales étroitement liées à chaque personnage.



Pour la plupart des gens qui sont fans de "To the Moon" et des jeux d'aventure émotionnels, ce sera un jeu certainement incontournable. Reste à connaître la date de sortie qui est prévue pour cette année. En attendant, foncez sur To The Moon :

