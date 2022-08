Sleepin Guy: Sleepin Deeply arrive cette semaine sur mobile !

En janvier de l'année dernière, le studio Chubby Pixel lançait sur mobile son jeu d'aventure à la première personne Sleepin' Guy. Vous avez peut-être entendu parler de ce jeu sur d'autres plateformes sous son nom original de Suicide Guy. Mal nommé étant donné que le jeu lui-même ne traite pas directement du suicide ou de la dépression, les développeurs ont décidé de revoir le titre pour son portage (Apple a peut-être même demandé au studio de changer le nom). Le jeu se déroule en fait dans les rêves du protagoniste principal, un type connu simplement sous le nom de The Guy, qui se fraye un chemin à travers toutes sortes de situations fantastiques.

Sleepin' Guy 2 se montre sur l'App Store

Sorti sur consoles en 2018 sous le nom de Suicide Guy : Sleepin Deeply, la suite sort cette semaine sur mobile et Nintendo Switch, mais sous le nom de Sleepin Guy : Sleepin Deeply. Voici le trailer vidéo officiel :

Sleepin Guy: Sleepin Deeply proposera "3 à 4 heures de jeu pur se déroulant dans le subconscient du Guy" et "une toute nouvelle histoire avec un rebondissement inattendu." Vous travaillerez dans une toute nouvelle série de niveaux basés sur la physique et situés dans les rêves surréalistes du subconscient du Guy, où vous pourrez ramasser et lancer des objets, déclencher des mécanismes ou encore... roter, afin de résoudre des énigmes. Il y aura également des véhicules à conduire et de nouveaux objets à collectionner à trouver.



Aucun prix n'a été annoncé, mais le jeu original Sleepin Guy de Fabio Ferrara est sorti en version premium pour 3,99 €. Vous pouvez donc tabler sur un prix identique pour Sleepin Guy : Sleepin Deeply sur iOS et Android. Sortie prévue un peu plus tard dans la semaine, le 24 août.

Télécharger Sleepin' Guy à 3,99 €