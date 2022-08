La mise à jour 1.5 de Stardew Valley arrive avant la fin de l'année sur mobile

Nous attendons depuis un moment la grande mise à jour de Stardew Valley, la version 1.5 qui succèdera à la version 1.4 parue en janvier 2021. Oui, cela fera bientôt deux ans.



Il avait été récemment confirmé qu'elle était toujours en préparation pour le mobile après son lancement sur les plateformes PC et console. Le créateur de Stardew Valley, Eric Barone, a enfin officialisé une date de sortie, ou plutôt une fenêtre de tir. La mise à jour arrivera avant la fin de l'année.

Stardew Valley va bientôt recevoir une grosse mise à jour

Si vous n'avez pas eu vent de la version 1.5 de Stardew Valley, elle comprend des tonnes de nouveaux contenus, dont une nouvelle fin de jeu, des fonctions de qualité de vie, une coopération en écran partagé, la possibilité de déplacer les lits, une nouvelle ferme de plage, des options de jeu avancées, et bien plus encore.

Eric Barone travaille également sur Haunted Chocolatier, un tout nouveau jeu prévu sur Steam Deck, en attendant un portage mobile. Pour ceux qui ne l'auraient jamais testé, Stardew Valley est un titre fantastique sur toutes les plateformes qui ressemble à un certain Harvest Moon. Vous devez y gérer une ferme sous divers angles qui vont vous tenir en haleine des heures durant. En effet, outre planter des cultures, les arroser puis les récolter, ou encore investir, le gameplay regorge de possibilités avec de l'artisanat, de l'aventure, des relations, de l'exploration, de la pêche, etc. Chacune de vos actions et décisions aura un impact sur le rendement de votre exploitation, et même au-delà.



Si vous ne le possédez pas encore, vous pouvez l'acheter sans hésiter sur l'App Store pour iOS et pour Android sur Google Play.

Télécharger Stardew Valley à 4,99 €