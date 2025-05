Dark and Darker Mobile devient Abyss of Dungeons avant sa sortie

Krafton a officiellement rebaptisé Dark and Darker Mobile en Abyss of Dungeons en plein différend juridique en cours du côté d'Ironmace Studios avec Nexon. Ce changement de nom, probablement accompagné de la suppression de certains éléments spécifiques à Dark and Darker, vise à prendre ses distances avec la controverse.

Le studio coréen Ironmace, fondé par d'anciens employés de Nexon, fait face à des accusations de ce dernier pour utilisation abusive de secrets commerciaux dans le développement de Dark and Darker. Nexon, qui nous a gratifié d'excellents jeux dont KartRider Rush+, affirme qu'Ironmace a exploité des actifs ou des idées de leur période au sein de l'entreprise, alimentant un procès à venir.



Des rumeurs sur un possible changement de nom pour le titre mobile avaient émergé en février, ce que le nouveau titre Abyss of Dungeons confirme désormais.



Le gameplay de base d'Abyss of Dungeons reste apparemment inchangé, malgré le passage à une perspective à la troisième personne et d'autres divergences par rapport au Dark and Darker original. Les fans peuvent s'attendre aux mêmes mécaniques, sans bouleversements majeurs liés au changement de marque.



Dark and Darker, que l'on a testé en alpha sur PC, est un jeu d'exploration et d'extraction de donjons qui offre une expérience assez captivante, en grande partie du à une ambiance sombre parfaitement maitrisée. Les graphismes ne sont pas les plus léchés du moment, mais l'atmosphère est parfaite.



Vous naviguez dans des cryptes et des mines remplies de monstres, affrontant gobelins, squelettes et pire encore, tout en cherchant des trésors. Si cela vous fait penser à un Diablo, la composante multijoueur, de type Batte Royale, apporte une menace constante supplémentaire.



Le risque de perdre son équipement ajoute de la tension, mais s'échapper avec du butin est très gratifiant. Des classes variées comme les combattants et les clercs permettent de former des équipes stratégiques, bien que le jeu en solo soit possible.



Les bémols concernent la bande-son, assez agressive, ainsi que le gameplay qui est parfois brouillon lors des combats. Mais tout cela sera probablement amélioré avant la sortie de la version finale.

Un premier lancement en juin

Malgré la polémique, un lancement progressif est prévu pour le 11 juin au Brésil, en Thaïlande, en Indonésie et au Mexique, Abyss of Dungeons pourrait offrir une expérience complémentaire à la version PC, donnant en tout cas enfin une version portable aux joueurs. À réserver sur iOS (App Store) et Android (Play Store).

