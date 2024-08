Free Mobile améliore l'option "booster" de son forfait à 2€

À ses débuts, Free Mobile proposait uniquement un forfait à 2€ et un autre à 19,99€ (hors avantage Freebox), puis est venue une "Série Free" qui se stabilise toute l'année autour des 11,99€. Ce qui a souvent été reproché, c'est que Free Mobile n'a jamais vraiment fourni d'intermédiaire convaincante entre l'offre à 2€ et la Série Free. Aujourd'hui, les choses changent...

L'option Booster passe de 5 à 20 Go

Après le mardi Free, le lundi Free ? Depuis ce matin, Free Mobile présente une nouvelle option "Booster" pour son forfait à 2€/mois, l'opérateur semble avoir écouté ses clients qui demandaient plus de data avec cette option. Auparavant, celle-ci était proposée à 2,99€ avec les appels illimités en France métropolitaine et seulement... 5 Go en 4G et 4G+, ce qui était clairement insuffisant et plutôt incitatif à passer au forfait Série Free qui était 10€ plus cher.



Aujourd'hui, Free Mobile change de stratégie. Désormais, l'option Booster offre 20 Go en 4G et 4G+ avec toujours les appels illimités en France métropolitaine au lieu de 2 heures d'appel chaque mois.

Le tarif de cette option a été fixé à 4,99€ par mois, ce qui signifie que les abonnés Freebox auront juste cette somme à payer, les non-abonnés Freebox auront quant à eux 6,99€ par mois à payer, car il faudra ajouter les 2€ du forfait.



En ce qui concerne le reste du forfait à 2 euros, rien ne change, sans option, vous bénéficiez toujours de 50 Mo en 4G et 4G+, de 2 heures d'appels en France, des SMS et MMS illimités ainsi que de 50 Mo en 4G en Europe/DOM. Le forfait continue de cibler les personnes qui n'ont pas de "gros besoin internet" sur leur smartphone (ou qui se connectent majoritairement en WiFi) et ceux qui n'ont pas besoin des appels illimités.

