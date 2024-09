RED by SFR sort les gros moyens : 100 Go en 4G à 9,99€/mois (+3€ pour la 5G)

La gue-guerre entre les opérateurs mobiles ne se termine jamais, en réalité, elle dure toute l'année ! Alors que Free Mobile a récemment baissé sa Série Free en la passant à 9,99€/mois pour 140 Go en 4G et 4G+, RED by SFR a décidé de répondre à son concurrent en bradant l'un de ses forfaits au même tarif, mais avec un peu moins de data.

100 Go pour 9,99€/mois sans engagement

La réduction sur votre forfait mobile se termine bientôt et vous cherchez la prochaine pépite pour continuer à payer pas cher ?

Bonne nouvelle, RED by SFR propose en ce moment une belle promotion sur son forfait 100 Go. Normalement disponible aux environs de 12€ par mois, RED by SFR a décidé de faire un geste pour attirer de nouveaux abonnés et brade son forfait à 9,99€/mois. Pour une durée temporaire, vous retrouvez :

Appels illimités

SMS/MMS illimités

100 Go en 4G

22 Go en 4G en UE/DOM

Et le tout avec conservation gratuite de votre numéro et sans engagement. Une offre à ne pas rater si vous souhaitez faire des économies et profiter d'un bon réseau (même si celui de SFR n'est pas réputé pour être le meilleur).

Pour ceux qui veulent bénéficier du réseau 5G de SFR, vous pouvez ajouter lors de la souscription une option à 3€ par mois pour permettre à la carte SIM que vous allez recevoir de se connecter à la 5G. En ce qui concerne l'international, vous pouvez également upgrader le forfait de 22 à 35 Go en UE/DOM et ajouter 20 Go en Suisse, Andorre, États-Unis et Canada. L'option vous coûtera 5 euros/mois.



Pour ceux qui estiment que 100 Go n'est pas suffisant, RED by SFR propose 130 Go en 5G à 10,99€/mois et 200 Go en 5G à 17,99€/mois, de quoi profiter d'un maximum de data à petit prix et avec un réseau 4G et 5G en constante évolution partout en France !



Parmi les petites choses à savoir, que ce soit pour le forfait 100 Go, 130 Go ou 200 Go, vous ne bénéficierez pas d'un débit réduit au-delà, si vous dépassez votre enveloppe de data, internet sera complètement bloqué (comme cité dans les mentions légales des forfaits en promotion), une recharge de 50 Go facturée à 10€ vous sera proposée ! Une approche assez regrettable de la part de SFR qui n'existe pas chez son concurrent Free Mobile.

