Disney+ lance une promo à 6,99 € pendant 3 mois avant une nouvelle augmentation

Bonne nouvelle pour la rentrée, la société de Mickey revoit ses tarifs à la baisse.



En France, Disney+ baisse son prix temporairement de 8,99 € à 6,99 € jusqu'au 20 septembre, afin d'attirer de nouveaux clients. En Belgique ou aux États-Unis, vous pouvez même accéder à la version avec publicité pour une fraction du prix, soit 2 $ au lieu de 8 $. Mais ce forfait n'existe pas encore chez nous.

Gare au prix dans quelques temps

Vous pouvez profiter du service d'abonnement de Disney+ pour une fraction de son prix habituel si vous ne l'avez pas encore essayé ou si vous n'êtes plus abonné depuis un certain temps. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 septembre, un abonnement Disney+ ne vous coûtera que 6,99 € par mois pendant trois mois. L'abonnement coûte habituellement 8,99 € par mois, ce qui représente une économie toujours intéressante pour les petits budgets.

L'entreprise a lancé une formule avec publicité pour son service de streaming en décembre 2022 outre-Atlantique, alors que les forfaits premium ont vu leur tarif grimper en flèche. Pire, à partir du 12 octobre, l'abonnement au volet premium sans publicité coûtera carrément 13,99 dollars ou 11,99 euros en France d'après les conditions générales. Cette promotion tombe donc à pic.



Bien entendu, un abonnement à Disney+ permet d'accéder aux dernières sorties de films et de séries. Star Wars : Ahsoka a été lancé le 23 août, tandis que la réimagination en direct de La Petite Sirène et la deuxième saison de I Am Groot sont désormais également disponibles. En outre, le film Elemental de Disney et Pixar sera disponible en streaming le 13 septembre. Les amateurs de Disney, Pixar, Marvel et autres n'ont plus d'excuse !

Comment se désabonner de Disney+

Disney+ est sans engagement et vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez. L'annulation sera effective à la fin de la période pour laquelle vous avez payé, indique le site officiel.



Pour vous désabonner, voici la marche à suivre :