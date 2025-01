Disney+ casse les prix : 1,99€/mois pendant un an

L'année 2025 démarre avec une offre fracassante de la part de Disney+ qui propose son abonnement Standard avec publicités à seulement 1,99€ par mois pendant un an. Une promotion inédite qui intervient dans un contexte où le géant américain est de plus en plus en difficulté en France.

Une offre exceptionnelle mais avec des conditions

Disney+ lance sa plus importante promotion jamais proposée en France : l'abonnement Standard avec publicités à 1,99 € par mois pendant 12 mois, soit une économie de 48€ sur l'année par rapport au tarif habituel de 5,99€ mensuel. Cette offre, disponible du 3 au 21 janvier 2025, est réservée aux nouveaux abonnés et ne nécessite aucun engagement.



L'abonnement concerné permet d'accéder à l'intégralité du catalogue Disney+ en qualité Full HD (1080p) avec son Dolby Audio 5.1, mais inclut des publicités avant et pendant la lecture des contenus. Petite astuce : les profils Junior sont exempts de publicités, mais n'ont accès qu'aux contenus adaptés à tous les publics.

Une stratégie pour compenser la fin du partenariat avec Canal+

Cette promotion intervient dans un contexte particulier puisque Disney+ a quitté les offres Canal+ depuis le 1er janvier 2025. Cette séparation a plusieurs conséquences majeures :

De nombreux abonnés qui accédaient à Disney+ via Canal+ n'ont plus accès au service

Les délais de diffusion des films après leur sortie en salle passent de 6 à 17 mois

Disney+ doit désormais convaincre directement les spectateurs français

Comme l'a confié récemment David Popineau, responsable de Disney+ France, le service reste confiant quant à son avenir dans l'Hexagone. Pour séduire son public en 2025, la plateforme mise sur des contenus attractifs comme les nouvelles saisons de séries populaires (The Bear, Andor), des nouveautés Marvel comme "Daredevil : Born Again" ou encore la série animée "Votre fidèle serviteur Spider-Man".



À l'instar d'autres services de streaming comme Apple TV+ qui multiplie les productions originales, Disney+ devra probablement investir davantage dans la création française pour convaincre les autorités d'assouplir la chronologie des médias. En attendant, cette offre à moins de 2€ par mois représente une opportunité intéressante pour découvrir le service, à condition d'accepter les publicités ou de se contenter des contenus tous publics via un profil Junior.



