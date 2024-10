Gurman assure qu’Apple organisera un keynote virtuel pour les Mac M4 à la fin du mois

Il y a quelques jours, Apple a annoncé l’iPad mini 7 à travers un communiqué de presse, une méthode simple et rapide pour introduire un nouveau produit. Le problème, c’est que ce type de lancement n’offre pas vraiment de « hype » et ne mobilise pas tout un engouement médiatique que peut générer un événement virtuel. Hier soir, le journaliste Mark Gurman a expliqué que l’approche devrait être différente avec les annonces des Mac M4 qui vont avoir lieu à la fin du mois d’octobre, Apple prépare bien un petit événement virtuel.

Un lancement qui fera du bruit

Apple prépare un événement à la fin du mois d’octobre pour présenter sa nouvelle gamme de Mac équipés de la puce M4. Contrairement aux grandes annonces habituelles, cette présentation sera beaucoup plus discrète et pourrait être aussi rapide que l’a été l’événement Scary Fast, le 31 octobre 2023. Mark Gurman de Bloomberg confirme qu’Apple choisit cette fois-ci un format entièrement virtuel pour ce lancement, avec un impact médiatique soigneusement calculé.



L’événement se fera uniquement en ligne, cependant, même si le format sera plus modeste, il aura un retentissement bien plus large que celui de l’iPad mini 7, annoncé récemment via un simple communiqué de presse. En parallèle de la diffusion virtuelle, des journalistes et influenceurs du monde entier devraient être invités au campus Apple Park pour essayer les nouveaux Mac.

Des stocks limités : un signal d’arrivée imminente

Depuis plusieurs semaines, les stocks de produits Apple comme l’iMac, le Mac mini, et les MacBook Pro sont à la baisse dans de nombreux Apple Store. Cette situation n’est pas anodine et indique généralement un renouvellement imminent de la gamme. Apple adopte souvent cette stratégie avant de dévoiler de nouveaux modèles, en limitant volontairement le réapprovisionnement pour préparer le terrain à l’arrivée de ses nouveautés.



Les rumeurs sur la sortie des Mac M4 circulaient depuis cet été et il semble que le moment soit enfin venu. Selon Gurman, les invitations officielles pour l’événement devraient être envoyées dès aujourd’hui, avec un communiqué de presse confirmant la date de cet Apple Event virtuel. Quant à la disponibilité des nouveaux Mac, ils seront disponibles en France et à l’international dès la première semaine de novembre.



