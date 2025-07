Apple poursuit Jon Prosser pour les fuites sur iOS 26 (mais pas Gurman)

Plus tôt cette année, le YouTubeur Jon Prosser a publié plusieurs vidéos présentant ce qu’il affirmait être des recréations d'interfaces du futur iOS 26, par la suite dévoilé par Apple lors de la WWDC 25. Il n'avait pas publié directement les images récupérées, mais les avait réinterprétées pour éviter tout problème avec Apple. Apparemment cela n'a pas suffi.

Les fuites en cause

Les fuites en question incluaient :

Vidéo de janvier : Une refonte de l’application Appareil photo avec des boutons simplifiés pour basculer entre les modes photo et vidéo.

: Une refonte de l’application Appareil photo avec des boutons simplifiés pour basculer entre les modes photo et vidéo. Podcast de mars : Un aperçu de l’application Messages avec des boutons de navigation arrondis et des coins arrondis autour du clavier.

: Un aperçu de l’application Messages avec des boutons de navigation arrondis et des coins arrondis autour du clavier. Vidéo d’avril : Un examen détaillé de la refonte Liquid Glass, incluant des éléments d’interface semblables à du verre et des barres d’onglets en forme de pilule dans certaines applications Apple.

Bien que la refonte de l’application Appareil photo ne correspondait pas exactement à la version finale d’iOS 26 d’Apple, les fuites de Prosser étaient largement précises, ce qui a conduit Apple à déposer une plainte contre lui et son associé Michael Ramacciotti pour appropriation illicite de secrets commerciaux.

Processus présumé des fuites

La plainte d’Apple détaille comment les fuites ont eu lieu :

Ethan Lipnik, employé d’Apple et ami de Ramacciotti, possédait un iPhone de développement exécutant iOS 26.

Prosser et Ramacciotti auraient comploté pour accéder à l’appareil de Lipnik en obtenant son code d’accès et en suivant sa localisation pour s’assurer qu’il était absent.

Ramacciotti aurait accédé à l’iPhone, initié un appel FaceTime à Prosser pour montrer iOS 26, et Prosser aurait enregistré l’appel à l’aide d’outils de capture d’écran.

Prosser a utilisé ces enregistrements pour créer les rendus présentés dans ses vidéos.

Dans la plainte récupérée par MacRumors, Apple affirme que l’appareil de Lipnik contenait d’autres secrets commerciaux non divulgués, et l’étendue de l’accès de Prosser et Ramacciotti à ces informations reste inconnue.

Action en justice d’Apple

Dans sa requête auprès du tribunal, Apple demande :

Une injonction que le tribunal juge nécessaire et appropriée ;

Des dommages et intérêts dont le montant sera prouvé lors du procès ;

Des dommages punitifs en raison de l'appropriation illicite, volontaire et malveillante des secrets commerciaux par les défendeurs ;

Une ordonnance enjoignant aux défendeurs de ne pas utiliser ni divulguer les informations confidentielles, propriétaires et constituant des secrets commerciaux d'Apple à des tiers sans son consentement écrit ; et de restituer ou aider Apple à localiser et détruire toute information de ce type en leur possession, garde ou contrôle ;

Des intérêts avant et après jugement au taux légal maximum applicable, en tant qu'élément des dommages subis par Apple en raison des actes illicites et illégaux des défendeurs ;

Des frais d'avocat raisonnables et les coûts engagés ;

Toute autre mesure de redressement que le tribunal juge juste et appropriée.

Conséquences pour Lipnik

Lipnik a perdu son emploi chez Apple en raison de son incapacité à sécuriser l’appareil de développement et le logiciel, ainsi que de son omission de signaler la violation après en avoir eu connaissance par d’autres personnes ayant reconnu son appartement dans l’enregistrement FaceTime. Apple a été informé de la violation par un courriel anonyme.

Réponse de Prosser

En réponse au procès, Prosser conteste la version des faits présentée par Apple, déclarant qu’il n’était « pas au courant de la situation » et exprimant son intention de discuter de l’affaire avec Apple. Si la réaction d'Apple peut sembler normal, on ne comprend toujours pas comment Mark Gurman de Bloomberg y échappe depuis toutes ses années, lui qui annonce avant l'heure, la plupart des nouveautés Apple.