Gurman assure qu'un keynote en octobre annoncera l'iPad mini 7

Depuis septembre 2021, l'iPad mini n'a pas été renouvelé, ce modèle pourtant apprécié par les consommateurs grâce à sa petite taille facilement transportable, possède actuellement des technologies assez anciennes qui ont besoin d'être améliorées. Ce long délai pour la nouvelle génération de l'iPad mini devrait bientôt être comblé, un événement spécial pour annoncer le prochain iPad mini va avoir lieu le mois prochain !

Encore un peu de patience pour l'iPad mini 7

Toujours au courant des indiscrétions qui arrivent des chaines d'approvisionnement en Asie, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg vient de faire une révélation de dernière minute. Dans son rapport publié au cours de l'après-midi (qui parlait principalement des iPhone 16), on apprend qu'Apple a bien prévu un Apple Event au mois d'octobre. À travers cette initiative, l'entreprise souhaite ne pas saturer l'événement de lundi prochain avec trop d'annonces qui pourraient invisibiliser les moins populaires.



Mark Gurman assure qu'Apple s'apprête à dévoiler au cours de son événement d'octobre le très attendu iPad mini 7. Depuis plus de 3 ans, les consommateurs attendent le renouvellement de la tablette d'entrée de gamme avec un écran plus petit. Apple va pouvoir intégrer une nouvelle puce Ax (ou Mx ?), rendre compatible l'appareil avec le WiFi 6E ou même le WiFi 7, améliorer la résolution de l'écran... Bref, upgrader l'iPad mini pour que celui-ci ait des caractéristiques plus compétitives !

Aujourd'hui, l'iPad mini est performant, intéressant, mais ne possède pas des caractéristiques capables de rivaliser avec les tablettes en format "mini" qu'on trouve chez les concurrents. Pour rappel, l'iPad mini de sixième génération a un écran Liquid Retina de 8,3 pouces avec la technologie True Tone et une large gamme de couleurs P3. Il est équipé de la puce A15 Bionic, qui offre des performances puissantes et efficaces. Il prend en charge la connectivité 5G pour les modèles cellulaires, ainsi que le Wi-Fi 6 pour des connexions rapides et fiables. Enfin, l'iPad mini 6 est doté d'une caméra arrière de 12 Mpx avec Smart HDR et d'une caméra frontale de 12 Mpx.



Quelles seront les innovations de l'iPad mini 7 ? Mark Gurman est incapable de le dire pour l'instant, ses sources ne sont pas entrées dans les détails afin d'avoir quelques indices sur les caractéristiques et fonctionnalités de ce futur iPad mini.



L'iPad mini 7 ne devrait pas être la seule nouveauté qui sera annoncée dans cet Apple Event du mois d'octobre, Gurman assure que les premiers Mac avec les puces M4 seront aussi annoncés, on retrouvera du Mac mini, de l'iMac et des MacBook Pro 14 et 16 pouces. L'Apple Event du mois d'octobre est tout à fait possible étant donné que l'entreprise l'a fait à plusieurs reprises dans le passé, il n'y a qu'à voir l'année dernière où un événement spécial Halloween a eu lieu le 30 octobre.