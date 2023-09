Pas de keynote en octobre pour le nouvel iPad Air 6

Si vous espériez un automne rempli de keynotes Apple, c'est à priori raté. Alors que se profile l'évènement Wonderlust dédié à l'iPhone 15, Mark Gurman de Bloomberg explique Apple pourrait ne pas avoir suffisamment de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités à lancer pour justifier l'organisation d'une seconde conférence en octobre, ce qui l'amènerait à dévoiler des appareils comme l'iPad Air de sixième génération via un simple communiqué de presse. On pourrait également s'attendre à un iPad mini 7.

Pas d'évènement pour l'iPad en 2023

Hier soir, Gurman a déclaré qu'Apple ne présentera pas de nouveaux modèles d'iPad lors de son événement "Wonderlust" de la semaine prochaine, qui devrait se concentrer uniquement sur la nouvelle génération d'iPhone 15 et d'Apple Watch 9 et Ultra 2.



Le journaliste américain a affirmé qu'un nouvel iPad Air M2 avec des spécifications améliorées était en cours de préparation et que l'appareil serait apparemment "bientôt disponible". Il a ajouté que "nous pourrions avoir un rafraîchissement de l'iPad en octobre", sans compter l'iPad Pro M3, qui ne devrait pas être mis à jour avant l'année prochaine.

L'iPad Air 5 actuel

Gurman pense qu'il y aura un autre lancement de produit Apple en octobre, mais il est plus que sceptique quant à la tenue d'une conférence pour présenter de nouveaux appareils. Selon lui, il pourrait s'agir d'un événement similaire à l'introduction des modèles MacBook Pro M2 Pro et M2 Max plus tôt cette année, qui ont été annoncés par le biais d'un communiqué de presse et d'une courte vidéo. Par le passé, de nombreux produits sont sortis de cette manière, comme l'iPad Pro M2, les AirPods Pro 2 et plus encore. Le successeur de l'iPad Air 5 emprunterait la même voie.



Voilà qui corrobore les propos de l'analyste Ming-Chi Kuo qui indiquait tout récemment qu'Apple ne lancerait pas de nouveaux modèles de MacBook M3 avant la fin de l'année. Les rumeurs insistaient pourtant sur un lancement à l'automne. Il restera encore une fenêtre de tir en 2023, avec le mois de novembre. Il n'est pas inhabituel de voir Apple organiser un keynote pour ses nouveaux Mac. Ce serait d'ailleurs étrange qu'elle ne le fasse pas pour introduire la puce M3, cette dernière étant gravée en 3 nm, ce qui implique de nombreuses améliorations importantes, tant sur le plan des performances que de l'autonomie.



Premier élément de réponse mardi 12 septembre, avec le keynote de l'iPhone 15 à suivre ensemble et en direct sur iPhoneSoft, comme c'est le cas depuis 15 ans !