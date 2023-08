L'iPad mini 7 dès cet automne ?

La rumeur du jour tourne autour d'un futur iPad qui sortirait à l'automne 2023. Un iPad mini de 7ᵉ génération qui succèderait à l'iPad mini 6 bientôt en vente depuis deux ans.

Sortez les pincettes

En septembre 2023, l'iPad mini 6 aura deux ans. Serait-ce l'occasion pour Apple de renouveler la gamme ? Selon le leaker ShrimpApplePro, Apple va présenter un nouvel iPad cet automne qui serait probablement l'iPad mini 7.



En début d'année, le très connu Ming-Chi Kuo avait, lui aussi, annoncé un nouvel iPad mini pour la fin 2023 avant de finalement revoir sa position un mois plus tard. Nous voilà donc dans de beaux draps. Précisons que Bloomberg est de l'avis de ShrimpApplePro.

Difficile d'y voir clair également au niveau des caractéristiques. Pour ce qui est du processeur, on peut s'attendre à une A16 Bionic (iPhone 14 Pro) ou pour nous surprendre une M1/M2 des iPad Pro et Air. Des bordures plus fines autour de l'écran ne seraient pas en trop dans le menu des nouveautés du plus petit iPad au monde.



ShrimpApplePro n'a pas sa langue dans sa poche, car il a aussi indiqué un nouveau coloris rose pour l'Apple Watch Series 9 prévue dans un peu plus d'un mois. L'iPad mini 7 est-il est un produit que vous attendez avec impatience.