Kuo : pas d'iPad mini 2023, mais une nouvelle génération l'année prochaine

L'iPad mini est l'un des modèles les plus populaires dans la gamme, grâce à son prix accessible et sa taille qui facilite son transport, les consommateurs sont nombreux à craquer pour le format de cette tablette. Apple l'a bien compris et compte bien renouveler l'iPad mini dans un avenir proche.

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, il est inutile de s'attendre à l'arrivée d'un nouvel iPad mini au cours de l'année 2023, Apple préparerait plutôt la venue d'une nouvelle génération de sa petite tablette pour 2024. Kuo sous-entend que le prochain iPad mini est toujours en cours de développement par les ingénieurs d'Apple à l'heure actuelle. Aurons-nous un nouveau design et de nouvelles fonctionnalités ? Il sera intéressant d'observer de près les futures indiscrétions autour de l'iPad mini, on devrait en voir plusieurs au cours de 2023.



En ce qui concerne le début de production, Kuo estime que la production de masse dans les usines partenaires commencera dès le premier semestre de 2024, ce qui indique un lancement du prochain iPad mini vers le troisième ou quatrième trimestre de 2024.

Face à des concurrents qui misent énormément sur des tablettes de petite taille avec des prix très accessibles, Apple se doit de muscler son iPad mini avec des caractéristiques convaincantes en plus du système d'exploitation qui fait déjà toute la différence.



Dans de précédentes déclarations, Ming-Chi Kuo avait expliqué que le prochain iPad mini aurait un nouveau processeur plus performant, est-ce la puce A16 ou l'arrivée de la puce M1 ou M2 ? Impossible de le savoir pour l'instant, mais ce sera sans aucun doute la "grosse nouveauté" pour l'iPad mini 7. L'analyste ne l'a pas mentionné, mais on espère aussi l’intégration de l'écran ProMotion sur l'iPad mini 7, afin de profiter d'une expérience d'affichage en 120 Hz, ce qui est fantastique pour les jeux.



À l'heure actuelle, l'iPad mini 6 commercialisé propose un écran de 8,3 pouces, le Touch ID sur le bouton de verrouillage, une compatibilité 5G pour la version Wi-Fi + cellulaire, la puce A15 Bionic ainsi que le port USB-C. L'iPad mini n'a pas été renouvelé depuis 1 an et 4 mois, il va falloir être encore un peu patient avant de pouvoir acheter l'iPad mini 7 !

