Apple travaille déjà sur l'iPad OLED de 2e génération

Les fournisseurs d'Apple travaillent déjà sur des panneaux d'affichage pour les modèles d'iPad OLED de deuxième génération, d'après un nouveau rapport de The Elec.



Samsung Display serait en train de négocier les prix du nouvel équipement conçu pour fabriquer des panneaux d'affichage OLED Gen 8.5 de taille moyenne. Samsung aurait l'intention d'utiliser cet équipement pour produire en masse des écrans de ce type à la fin de 2024 pour la version de deuxième génération de l'iPad OLED d'Apple.

L'OLED bientôt partout chez Apple

Apple a commencé à faire passer ses gammes d'iPad et de MacBook aux écrans mini-LED au cours de l'année dernière, et l'OLED serait l'étape suivante. Contrairement aux écrans mini-LED, les panneaux OLED utilisent des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui pourrait affiner les machines, améliorer le taux de contraste et contribuer à une plus grande autonomie sur iPad et Mac. Apple utilise déjà des écrans OLED pour ses iPhone depuis l'iPhone X et tous les modèles d'Apple Watch.

Les modèles d'iPad OLED de première génération, composés d'un iPad Pro de 11 pouces et de 12,9 pouces, devraient utiliser des écrans fournis par LG Display et Samsung, en utilisant les lignes de production OLED Gen 6 existantes. Le passage aux panneaux OLED Gen 8.5 pour la deuxième génération d'iPad OLED est plus économique pour les dalles de cette taille. On pourrait donc avoir ces nouveaux écrans en 2025, soit aux environs des Apple Glass et autre Apple Car... Le rapport indique clairement que l'iPad Pro OLED sera rapidement rejoint par le MacBook Pro OLED dans la même année.



Avec ce genre de rumeurs, il est certain qu'un bon nombre de clients attendra ces produits pour renouveler leurs appareils actuels.