L’équipe secrète XDG d’Apple travaille sur des batteries nouvelle génération

Nous parlions encore récemment des travaux en cours chez Apple pour développer une technologie non invasive de surveillance de la glycémie. Ce projet se déroule au sein du groupe secret Exploratory Design Group d'Apple, et un nouveau rapport publié par Bloomberg nous éclaire un peu plus sur le fonctionnement interne de l'équipe XDG qui s’occupe d’un périmètre bien plus large.

Voici ce sur quoi travaille le groupe secret Exploratory Design d'Apple

Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman explique que XDG "fonctionne comme une startup avec Apple". L'équipe compte "quelques centaines de personnes", principalement des "ingénieurs et des universitaires" et travaille dans un bâtiment connu sous le nom de Tantau 9, qui se trouve juste à l'extérieur de l'anneau de l'Apple Park.

En ce qui concerne l'organisation de XDG, elle opère techniquement au sein du groupe des technologies matérielles d'Apple, dirigé par Johny Srouji. Ses opérations quotidiennes sont sous le contrôle d’une poignée d'ingénieurs et de scientifiques. Elle était auparavant dirigée par Bill Athas, un "engineering fellow" de longue date, mais ce dernier est décédé de manière inattendue à la fin de l'année 2022.



Sans surprise, XDG est incroyablement compartimentée :

Bien que l'équipe fonctionne comme une startup, elle est toujours compartimentée comme n'importe quelle autre division d'Apple : Les personnes travaillant sur un projet au sein de XDG ne sont pas autorisées à communiquer sur leur travail avec d'autres membres de XDG qui sont affectés à d'autres projets.



Mais les membres de l'équipe sont organisés par ensembles de compétences plutôt que par projets individuels. Cela signifie qu'un ingénieur peut travailler sur plusieurs projets correspondant à ses compétences, plutôt que sur un produit spécifique.

Bloomberg explique que XDG est "principalement axée" sur la technologie non invasive de surveillance de la glycémie d'Apple, mais surtout, qu'il y a plusieurs autres projets en cours. Le rapport indique que l’équipe travaille sur la technologie d'affichage de nouvelle génération ainsi que sur des fonctionnalités AR et VR pour les casques d'Apple qui "aident les personnes atteintes de maladies oculaires."



L'équipe XDG travaille également sur "des technologies de processeurs à faible puissance et des batteries de nouvelle génération pour les smartphones", ce qui est l'une des raisons initiales de la création de l'équipe. En fait, un grand nombre des technologies de puces et de batteries développées par XDG ont été intégrésdepuis des années dans les iPhones, iPads et Macs. Et le fait de savoir qu’ils travaillent sur des batteries nouvelle génération nous permet de rêver à un iPhone qui tient une semaine…



Pour y parvenir, le groupe XDG d'Apple disposerait de "vastes ressources financières et d'une grande marge de manœuvre pour explorer d'innombrables idées". Voilà qui confirme les sommes folles dépensées par Apple en recherche et développement (R&D) chaque année.