Le "Reality Pro" sera le premier des 3 casques AR/VR d'Apple

Apple travaille sur au moins trois casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle, dont le premier sera probablement lancé sous le nom de "Apple Reality Pro", d'après les dernières informations de Mark Gurman de Bloomberg.



Dans la dernière édition de sa lettre d'information "Power On", Mark Gurman explique qu'à sa connaissance, au moins trois casques Apple sont activement en cours de développement, sous les codes "N301", "N602" et "N421".

Enfin un nom pour le casque AR/VR frappé d'une pomme

Le premier de ces appareils, N301, est ce que Gurman pense être appelé "Apple Reality Pro". Le "Reality Pro" serait le "rival haut de gamme" de la société pour le prochain casque Quest Pro de Meta. Le N602 serait le successeur du premier Reality Pro et pourrait être proposé à un prix inférieur. N421 est le dispositif de lunettes de réalité augmentée d'Apple dont on parle depuis longtemps, bien que Gurman ait averti que les Apple Glass pourraient ne pas être lancé avant un certain temps. D'ailleurs, le journaliste explique que la firme ne mentionnera aucun de ses projets lors du keynote des iPhone 14.

Le dernier rapport de Gurman est la première indication concrète du nom que pourrait porter le premier casque d'Apple. Il est intéressant de noter que le nom "Reality Pro" correspond aux récents dépôts de marque d'Apple. La semaine dernière, nous rapportions qu'Apple avait déposé une marque pour plusieurs termes censés être associés à ses prochains casques, notamment "Reality Processor", "Reality Pro" et "Reality One".



Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit d'annoncer son premier casque dès le mois de janvier de l'année prochaine, avec des caractéristiques potentielles comprenant deux écrans micro-OLED 4K (ou 8K), 15 caméras, deux processeurs principaux M1 ou M2, une connectivité Wi-Fi 6E, un suivi oculaire, un suivi des objets et des commandes gestuelles de la main. Le prix approximatif de l'appareil n'est pas encore connu, mais certains rapports indiquent qu'il pourrait coûter entre 2 000 et 3 000 dollars.