Le casque Meta Quest Pro sortira en octobre d'après Zuckerberg

Mark Zuckerberg a confirmé au micro du podcaster Joe Rogan que Meta sortira son prochain casque de réalité virtuelle en octobre. Bien qu'il n'ait pas mentionné le nom du produit, il a décrit un dispositif qui correspond aux rapports précédents sur le casque dont le nom de code est "Project Cambria". Il a déclaré que la société le lancera probablement autour de son événement annuel Connect, qui a eu lieu fin octobre l'année dernière.

VR + AR pour le Meta Quest Pro

Selon un précédent rapport de The Information, les employés de Reality Labs ont décrit le nouveau casque comme un "ordinateur portable pour le visage" ou un "Chromebook pour le visage". Il serait doté de caméras orientées vers l'extérieur permettant des expériences de réalité mixte. Par ailleurs, la publication avait déjà indiqué à l'époque qu'il serait capable de permettre aux avatars des utilisateurs dans le métavers de refléter leurs expressions et de montrer où ils regardent dans la vie réelle. Apple prépare elle aussi un casque de réalité mixte avec AR et VR...

De plus, Zuckerberg a également confirmé plusieurs fonctionnalités lors de son intervention. Il a déclaré que les fonctionnalités du casque permettent une certaine forme de contact visuel dans la réalité virtuelle et qu'il sera capable de traduire les expressions des utilisateurs en temps réel sur leurs avatars, qu'ils sourient, froncent les sourcils ou fassent la moue.



Le responsable de Meta n'a pas donné de détails sur le prix et les autres modalités de sortie, mais l'appareil devrait être beaucoup plus cher que le Quest 2, dont le prix a été augmenté début août. Bloomberg a toutefois rapporté en juillet que le prochain appareil s'appellerait Meta Quest Pro et qu'il coûterait plus de 1 000 euros.



En attendant, vous pouvez toujours opté pour le Quest 2 :

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.