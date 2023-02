Meta évoque un casque Quest 3 moins cher avec la réalité mixte

Une caractéristique clé du très cher casque Quest Pro de Meta (plus de 1500 euros), devrait arriver prochainement dans une version plus abordable, d'après le PDG Mark Zuckerberg dans le dernier communiqué de presse de l'entreprise. Il s'agit évidemment de la Meta Reality, une technologie conçue pour permettre aux casques de réalité virtuelle d'être également utilisés pour la réalité augmentée, ce qui donne un casque de réalité mixte.

Un futur Meta Quest 3

Meta a confirmé, lors d'une précédente conférence téléphonique sur les résultats du trimestre passé, que la sortie du casque, potentiellement appelé Meta Quest 3, est prévue pour la fin de l'année. Et avec un prix bien plus accessible d'environ 500 dollars selon Zuckerberg. La raison est simple : le Meta Quest Pro est destiné aux entreprises, le Meta Quest tout court vise les particuliers.

L'écosystème MR [réalité mixte] est relativement nouveau, mais je pense qu'il va beaucoup se développer au cours des prochaines années. Plus tard dans l'année, nous allons lancer notre casque grand public de prochaine génération, qui sera également doté de Meta Reality, et je m'attends à ce que cela établisse cette technologie comme la base de référence pour tous les casques à l'avenir, et éventuellement bien sûr pour les lunettes AR également.

Sur le Quest Pro, la technologie Meta Reality combine deux vues de caméra pour reconstruire une vue 3D du monde réel qui vous entoure afin de faciliter l'interaction, mais ce n'est pas forcément comme ça qu'elle sera implémentée sur le Quest 3. La génération actuelle du Quest 2 offre un passage vidéo plus basique qui montre une vue monochromatique à faible résolution du monde extérieur. Un rapport précédent a suggéré que le Quest 3 pourrait être équipé d'un capteur de profondeur pour mesurer l'espace autour de soi ou même pour permettre le suivi de la main.



Pourtant, est-ce une bonne nouvelle ? En effet, les critiques à l'encontre du Quest Pro sur cette réalité mixte qui passionne décidément Apple, Samsung et autre, n'est pas vraiment convaincante sur le Quest Pro. Les testeurs évoquent une vue du monde réel pauvre en couleurs, avec des images floues et délavées. On ne peut donc pas lire un livre ou consulter son téléphone en gardant le casque sur la tête.



Les rumeurs autour des caractéristiques présumées du Quest 3 incluent l'utilisation de lentilles "pancakes" (repliées), ce qui permettrait d'avoir des écrans plus petits et un casque plus compact dans l'ensemble, ainsi qu'un processeur Qualcomm plus puissant.



Entre temps, Apple devrait sortir son casque Reality Pro entre juin et décembre 2023.