Le Meta Quest Pro est officiel : complet, cher et concurrent du futur casque Apple

Facebook en avait l'intention et Facebook l'a fait ! Avant qu'Apple ne se lance dans la VR avec un casque haut de gamme, Meta dégaine son tout nouveau casque de réalité virtuelle premium avec un tarif salé. Voici le Meta Quest Pro.

Meta Quest Pro : la VR 2.0 by Meta

Los de la Meta Connect qui s'est déroulée ces dernières heures, Mark Zuckerberg et ses équipes ont présenté un nouveau casque de réalité virtuelle attendu de longue date, le Meta Quest Pro. Au vu des caractéristiques annoncées, Meta a clairement l'intention de lancer la "next-gen" des casques VR, juste avant l'arrivée du PSVR 2 de PlayStation début 2023 et de celui d'Apple qui ne cesse d'être évoqué à travers les rumeurs.

Les caractéristiques du Meta Quest Pro

Pour que tout fonctionne avec fluidité, le Meta Quest Pro embarque une puce Snapdragon XR2+ Gen 1, fabriquée par Qualcomm, en plus de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Une puce spécialement conçue pour la VR qui devrait faire grimper les performances générales de 50 % en comparaison avec le Quest 2. De plus, la gestion de la chaleur, primordiale sur ce genre d'appareil, sera pour sa part mieux gérée.



Il pèse environ 722 grammes, mais à le droit à un design très raffiné comme vous pouvez le voir sur les images. 1800 x 1920 pixels par œil et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Les nouvelles lentilles sont présentes pour assurer une qualité d'image jamais vue auparavant sur les casques de Meta. Plus compactes de 40 %, elles gagnent 37 % de pixels par pouce et permettent d'améliorer le contraste et la netteté de 75 %.



La qualité des images devrait nettement se faire ressentir une fois le casque sur les yeux, surtout lors de la lecture d'un texte. À noter que des œillères magnétiques en caoutchouc pourront être placées sur les côtés afin de totalement cacher la lumière extérieure sur un design aussi fin.

Comme pour PlayStation avec son PSVR 2, le Meta Quest Pro a le droit à des contrôleurs revisités. Le retour haptique est de la partie et le système de caméra inséré à l'intérieur permet de scanner la pièce dans laquelle on souhaite jouer sans avoir besoin du casque. De quoi être plus précis dans ce domaine. Des piles rechargeables sont directement intégrées à l'intérieur.



Pour ce qui est de la recharge, un galet permet de mettre en charge le casque et les contrôleurs en même temps. La recharge par câble USB-C est la solution adéquate si vous souhaitez vous servir du casque pendant qu'il recharge.

Une autonomie qui fait grincer des dents

D'après les premiers retours, l'autonomie est le gros point négatif de ce Meta Quest Pro. En moyenne, comptez entre une et deux heures pour passer de 100 % à 0 %. Côté recharge, il faut également deux longues heures pour retrouver une batterie pleine.



Un point critiquable même s'il ne faut pas oublier que la liberté du "sans fil" est en contrepartie un point très appréciable. De plus, l'utilisation du casque en même temps que la recharge est un point positif. L'industrie ne semble pas encore prête à concevoir un casque VR/AR sans fil qui tient plusieurs heures d'affilées. À moins qu'Apple nous surprenne dans les mois à venir.

VR mais aussi AR

Vous vous en doutez, la réalité mixte est possible avec ce Meta Quest Pro. En plus de la VR, il est possible d'utiliser le casque pour de l'AR. De nombreux outils de développement ont été créés à cet effet et sont disponibles pour les développeurs qui souhaitent créer des expériences en ce sens. Ils sont d'ailleurs invités à le faire.

Pour rappel, l'AR permet d'afficher des éléments virtuels sur un environnement réel. Une pratique qui penne pour le moment à se démocratiser et c'est justement ce que souhaite changer Meta.

Double M : Meta + Microsoft

Pour le gaming, ce partenariat va permettre à Meta de proposer le Xbox Cloud Gaming sur son casque. Fait intéressant, la manette Xbox pourra donc y être associé et vous permettra de jouer à tous les jeux du catalogue du service de Xbox mais sur un écran virtuel dans votre casque Meta.



Sur la partie travail, Meta a fait le choix de s'associer à Microsoft. L'application Teams permettra de passer des appels vidéo en réalité virtuelle. La suite Microsoft 360 devrait également être prochainement disponible et adaptée pour fonctionner en VR sur le Meta Quest Pro. Attention, pas de date de sortie, ce qui indique que ce n'est pas pour tout de suite.

Un prix pimenté et une date de sortie imminente

Vous vous en doutez, lorsque tout est annoncé comme meilleur et qu'il y a la mention "Pro" dans le nom de l'appareil, le prix s'envole aussi vite qu'un avion sur Flight Simulator.



Disponible en précommande dès aujourd'hui, le Meta Quest Pro sera officiellement lancé le 25 octobre au prix de 1799 €. Un achat loin d'être accessible à tout le monde et sur lequel il faudra bien réfléchir avant de se lancer.