Le casque Ace ne se vend pas, Sonos retarde son concurrent de l'Apple TV

Sonos est décidément en mauvaise posture. Celui qui a révolutionné le son à la maison, avec des produits sans fil au début des années 2000, enchaîne les problèmes depuis la catastrophique mise à jour de son application principale. Les répercussions vont jusqu'à retarder le lancement de son premier décodeur TV, alors que les ventes décevantes du casque Ace ont poussé la firme à réduire drastiquement la production.

Sonos dans la tourmente

Mark Gurman, de Bloomberg, indique dans sa lettre d'information "PowerOn" que Sonos rencontre des difficultés majeures à cause de problèmes persistants liés à son application, qui ont causé des perturbations importantes dans sa gamme de produits. Ces difficultés touchent notamment deux produits phares de la marque.

Le premier, un concurrent de l'Apple TV et de l'Amazon Fire TV, nommé en interne "Pinewood", dont la sortie initiale prévue pour janvier 2025 est désormais repoussée à mars. Ce décodeur TV marque une première pour Sonos, qui n'avait jusqu'à présent pas exploré ce marché pourtant très important. Steve Jobs parlait de "hobby" pour l'Apple TV, mais le petit boîtier a clairement su s'installer durablement chez les clients.



En parallèle, la production de leur casque Ace a été sévèrement revue à la baisse : d’un objectif annuel initial de 900 000 à 1 million d’unités, Sonos vise désormais entre 90 000 et 100 000 unités par an. Diviser par dix la production n'est évidemment pas bon signe, surtout qu'il s'agissait de lancer une toute nouvelle gamme. Le prix du casque et un marché saturé ont semble-t-il eu raison du Ace.

Les difficultés liées à ces produits s'accompagnent d'une réduction d'effectifs chez Sonos, conséquence directe de l'augmentation des coûts et de la baisse des ventes provoquées par les dysfonctionnements de leur application. Malgré les tentatives pour remédier à ces problèmes, Sonos continue de souffrir d'une mauvaise presse qui impacte lourdement sa réputation. Certains utilisateurs fidèles, confrontés à des soucis techniques récurrents, affirment même avoir abandonné la marque.



En plus de cette mauvaise publicité, les résultats financiers de Sonos ont été gravement affectés, avec une baisse de 32 % de la valeur de l'action depuis le début de l'année, tandis que le S&P 500 a progressé de 13 % sur la même période.

Bien que Sonos communique régulièrement sur les corrections à venir pour son application, le mal est fait. De quoi laisser le champ libre à ses concurrents, Bose en tête, mais aussi B&O, Sony, Samsung ou encore, dans une moindre mesure, Apple.



C'est ce que l'on appelle dans le jargon, un raté !