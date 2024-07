Si Sonos excelle dans le domaine des enceintes connectées et autres appareils audio, la marque n’arrive pas toujours à convaincre avec son application iOS. Alors que celle-ci marchait plus ou moins bien sur iOS, Sonos a décidé d’apporter une grande refonte de l’interface avec de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour qui a été déployée il y a plus de 3 jours sur l’App Store a tellement mal été accueillie par les clients de Sonos que la marque s’est excusée dans un billet de blog !

Sonos admet un échec dans la dernière mise à jour de son application

« Une erreur », voici comment on pourrait décrire la dernière mise à jour de l’application Sonos déployée sur l’App Store et le Google Play Store récemment. Alors que Sonos souhaitait satisfaire sa clientèle avec une application à l’interface rafraîchissante, moderne, stable et plus complète, c’est tout le contraire qui s’est produit. En effet, quelques heures après la mise à jour de l’application, de nombreux utilisateurs de l’app Sonos se sont plaints d’une interface décevante et de plusieurs bugs dérangeants.



Sonos a rapidement écouté les premiers retours et vu la déception générale, le patron de l’entreprise s’est exprimé dans un billet de blog afin de promettre que Sonos va mieux faire et que d’autres mises à jour vont bientôt débarquer.

Patrick Spence, PDG de Sonos, a tenu à rassurer les clients de Sonos concernant la mise à jour récente de l’application. Dans sa déclaration, il a tenu à présenter des excuses et a promis d’autres mises à jour à venir qui seront largement meilleures :

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont rencontré des problèmes importants avec notre nouvelle application lancée le 7 mai, et je tiens à commencer par m'excuser personnellement de vous avoir déçus. Aucun employé chez Sonos n'est indifférent au fait de vous avoir laissé tomber, et je vous assure que résoudre les problèmes de l'application pour tous nos clients et partenaires a été et reste notre priorité absolue.

Le PDG a promis d’autres mises à jour à venir entre juillet et octobre, il a même communiqué les nouveautés à venir par ordre de priorité.



En juillet et août, les efforts seront concentrés sur l’amélioration de la stabilité lors de l’ajout de nouveaux produits, ainsi que sur la mise en œuvre de la configuration, de la bibliothèque musicale, de la navigation, de la recherche et de la lecture.



En août et septembre, l’accent sera mis sur l’amélioration de la réactivité du volume, les améliorations de l’interface utilisateur basées sur les commentaires des clients et l’amélioration de la stabilité globale du système et la gestion des erreurs.



Au mois de septembre, la priorité sera d’améliorer la cohérence et la fiabilité de l’alarme. Enfin, entre septembre et octobre, l’équipe travaillera sur la restauration du mode d’édition pour les listes de lecture et la file d’attente, ainsi que sur l’amélioration de la fonctionnalité dans les paramètres.



Sonos invite ses clients à être un peu patient, car l’entreprise reconnaît tout de même que le développement d’une application prend du temps et que pour avoir de la qualité, il faut ne pas se précipiter.

