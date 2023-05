L'application Facebook Messenger Kids jugée dangereuse pour la vie privée aux USA

La Federal Trade Commission (FTC) a proposé des modifications à l'ordonnance sur la protection de la vie privée qu'elle a rendue en 2020 à l'encontre de Facebook, estimant que le géant des réseaux sociaux américain ne s'est pas conformé à cette dernière et a induit les parents en erreur quant au contrôle qu'ils exerçaient sur les communications de leurs enfants par l'intermédiaire de l'application Messenger Kids.

Messenger Kids

Pire, le régulateur a également accusé Facebook d'avoir fait de fausses déclarations sur l'accès qu'il accordait à certains développeurs d'applications en ce qui concerne les données privées des utilisateurs. Samuel Levine, directeur du bureau de la protection des consommateurs de la FTC, a expliqué :

Facebook a violé à plusieurs reprises ses promesses en matière de protection de la vie privée. L'imprudence de l'entreprise a mis en danger les jeunes utilisateurs, et Facebook doit répondre de ses échecs.

Les changements proposés empêcheraient Meta, la maison-mère de Facebook, de monétiser les données d'enfants et d'adolescents de moins de 18 ans et elle devrait obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour toute utilisation future de la technologie de reconnaissance faciale.



L'application Messenger Kids est disponible au USA et au Canada (pas en France), notamment, sur iOS et Android. Elle se distingue de Messenger classique avec des limites quant aux activités de l'enfant, tandis que les parents peuvent également suivre les résumés des interactions dans des mises à jour hebdomadaires.



C'est la troisième fois que la FTC prend des mesures à l'encontre de Facebook pour des manquements présumés en matière de protection de la vie privée. La Commission a déposé une première plainte contre l'entreprise en 2011, qui a abouti en 2012 à une ordonnance interdisant à Facebook de présenter de manière inexacte ses pratiques en matière de protection de la vie privée. L'ordonnance de 2020 sur la protection de la vie privée a obligé Facebook à payer une amende civile de 5 milliards de dollars et à mettre en œuvre des mesures plus strictes en matière de protection de la vie privée et de sécurité.



Les changements proposés affecteraient Facebook et les autres services de Meta, notamment Instagram, WhatsApp et Oculus.

Meta répond sèchement

Meta dispose de 30 jours pour répondre aux conclusions proposées par la FTC, mais la société a déjà répondu dans une déclaration cinglante à ArsTechnica.



Un porte-parole de Meta a déclaré que les changements proposés par la FTC étaient "un coup politique". Meta n'a "pas eu l'occasion de discuter de cette nouvelle théorie totalement inédite".

Soyons clairs sur ce que la FTC essaie de faire : usurper l'autorité du Congrès pour établir des normes à l'échelle de l'industrie et, au lieu de cela, isoler une entreprise américaine tout en permettant aux entreprises chinoises, comme TikTok, d'opérer sans contrainte sur le sol américain. L'insistance de la présidente de la FTC, Lina Khan, à utiliser n'importe quelle mesure, même la plus basse, pour contrarier les entreprises américaines a atteint un nouveau niveau.

La bataille s'annonce rude, elle rappelle celle entre Apple et Epic Games...

