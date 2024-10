Facebook Messenger permet enfin d'échanger des photos HD

Quelques mois après WhatsApp, et des années après iMessage, Facebook Messenger a reçu une importante mise à jour permettant enfin télécharger des photos HD, ainsi que d'autres fichiers plus volumineux. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette "révolution" dans la messagerie Facebook.

Selon Meta, Facebook Messenger offre désormais la possibilité de télécharger des photos HD dans les discussions. L'option fonctionne comme celle que Meta avait déjà mise en place pour les utilisateurs de WhatsApp l'été dernier, avec un bouton permettant d'envoyer l'image dans sa pleine résolution. Et bien sûr, vous pouvez les envoyer par parquet. Attention toutefois, il ne s'agit pas d'une qualité "lossless" (sans perte), Meta applique tout de même une petite compression, mais l'image transmise sera bien plus nette qu'auparavant.

Vous pouvez désormais envoyer des photos plus claires et plus nettes dans vos chats. Pour envoyer une photo HD, sélectionnez une image dans le compositeur de votre chat, activez la bascule HD et appuyez sur Envoyer. Appuyez sur d'autres photos pour en envoyer plusieurs en HD, puis appuyez sur Envoyer.