Camera+ permet l'upscale des photos à 48 mpx mais via un abonnement

⏰ Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

La célèbre application de photographie Camera+ pour iPhone a reçu une mise à jour majeure estampillée numéro 22. Les améliorations comprennent un tout nouvel éditeur alimenté par l'apprentissage automatique pour une expérience plus rapide et plus intuitive. Mais surtout, les développeurs proposent une nouvelle fonction de mise à l'échelle UltraRes de 48 mégapixels. Une très bonne nouvelle tempérée par une autre, bien moins bonne : l'arrivée d'un modèle par abonnement.

Camera+ passe l'abonnement

Les développeurs de LateNiteSoft ont donc changé leur modèle économique avec désormais un abonnement. Si les utilisateurs actuels de Camera+ n'auront pas à payer pour conserver toutes les fonctionnalités qu'ils apprécient déjà, il faudra débourser 2,99 € par mois, 11,99 € par an ou 24,99 € à vie pour pouvoir goûter aux nouveautés.

Oui, Camera+ passe aux abonnements. Mais pas de panique ! Si vous êtes un utilisateur existant, vous ne perdez rien et ne serez pas facturé pour ce que vous avez déjà payé. Ce n'est absolument pas une décision que nous avons prise à la légère et notre intention est de rendre Camera+ accessible à tous à un prix raisonnable pour le travail que nous faisons pour le maintenir et l'enrichir.

Une interface revue

Camera+ se réinvente avec cette mise à jour qui rend l'éditeur beaucoup plus joli et beaucoup plus simple à utiliser. Par exemple, le choix des filtres est maintenant intuitif avec un défilement naturel. De même, la superposition d'effets et le réglage de leur intensité ne demande plus de réflexion particulière. Quant à l'iPad, il profite d'une nouvelle disposition avec une grande zone d'édition et une barre d'outils verticale pour travailler.

Conversion UltraRes 48 MP

L'autre grande nouveauté est la nouvelle mise à l'échelle UltraRes 48 MP :

Elle vous permet d'upscaler vos photos jusqu'à 48 mégapixels, soit 4 fois ce que le capteur natif de l'appareil photo peut atteindre. Comment cela fonctionne-t-il ? Il utilise un modèle d'apprentissage automatique ultra-rapide que nous avons minutieusement formé sur des millions de photos, pour lui apprendre à convertir les images sans les rendre floues. Conservez tous les détails de vos photos, et n'ayez jamais peur de les recadrer ou de les imprimer !

UltraRes est disponible à la fois via un préréglage de l'appareil photo, mais aussi comme un nouvel outil dans l'éditeur : vous pouvez l'appliquer à n'importe quelle photo que vous avez prise, même avec l'appareil photo du système. Voilà qui devrait plaire à ceux qui désirent agrandir une vieille photo par exemple. Attention, UltraRes nécessite au minimum un iPhone 11, un iPad Pro 3e génération, un iPad 9e génération ou un iPad Mini 6e génération.



Dommage qu'il faille un abonnement pour cela, d'autant qu'Apple va proposer une caméra 48 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro à la rentrée...

