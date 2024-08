Sonos a eu du "courage" de lancer la refonte de son application

Sonos a publié mardi une refonte majeure de l'application Sonos S2, introduisant notamment un écran d'accueil personnalisable destiné à offrir une expérience d'écoute plus poussée. Annoncée en grande pompe en avril, cette version majeure n'a pas du tout été bien accueillie par les utilisateurs, mécontents des bugs, mais plus encore, de la suppression de certaines fonctionnalités.

Les plaintes se sont rapidement accumulées sur Internet, sur Reddit et le forum officiel de Sonos par exemple, où les clients ont qualifié l'application de « retour en arrière », avec des fonctionnalités manquantes telles que l'édition d'une liste de chansons, la gestion de listes de lecture, la lecture aléatoire d'une bibliothèque musicale et le réglage d'alarmes et de minuteries, ainsi que des performances lentes et des commandes système difficiles d'accès. Des utilisateurs ont également fait part de leurs commentaires sur les fonctionnalités d'accessibilité disparues, ce qui commence à faire beaucoup.

L'entreprise américaine, fondée en 2002 en Californie, a déclaré à The Verge qu'elle était consciente des plaintes, mais qu'il fallait du courage pour reconstruire un produit de base. Nous en savons quelque chose, notre application iSoft v9 lancée en mars dernier a été entièrement recodée, mais avec un bien meilleur accueil 😎.

La refonte de l'application Sonos est une entreprise ambitieuse qui témoigne de l'importance que nous accordons à l'invention et à la réinvention. Il faut du courage pour reconstruire de fond en comble le produit principal d'une marque, et le faire en sachant qu'il faudra peut-être faire quelques pas en arrière pour finalement sauter dans l'avenir.



La revitalisation de l'application vise non seulement à répondre aux demandes des clients à court terme, mais elle est également essentielle pour soutenir les innovations passionnantes de Sonos dans les années à venir.



Nous sommes conscients que nos auditeurs souhaitent continuer à profiter de certaines fonctionnalités qui leur sont chères. Nous travaillons avec diligence pour les réintroduire dans les mois à venir, ainsi que pour apporter des améliorations supplémentaires qui rendront l'expérience de l'application encore plus agréable.



Ce n'est que le début d'un nouveau chapitre passionnant pour Sonos, car nous continuons à développer la façon dont les auditeurs peuvent accéder et profiter de tous les contenus qu'ils aiment de manière plus personnalisée et plus transparente. Nous avons toujours été à l'écoute des commentaires de nos clients et nous continuerons de l'être afin de créer des expériences sonores qui dépassent largement nos normes et celles de nos auditeurs.