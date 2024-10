Du nouveau chez Sonos : Arc Ultra, Sub 4 et app améliorée

Sonos vient de lever le voile sur deux nouveaux produits très attendus : la barre de son Arc Ultra et le caisson de basses Sub 4. Mais la vraie star du jour, c'est la technologie Sound Motion qui équipe l'Arc Ultra. Fruit des travaux de Mayht, une startup rachetée par Sonos en 2022, elle promet de révolutionner l'audio en offrant un son plus riche et immersif dans un format compact. Avec en parallèle des améliorations significatives de l'app Sonos, le spécialiste de l'audio connecté semble paré pour regagner la confiance de ses clients.

L'Arc Ultra repousse les limites du son home cinéma

Successeur de l'excellente Sonos Arc, l'Arc Ultra repousse encore les limites de ce qu'on peut attendre d'une barre de son. Équipée de 14 haut-parleurs dont un boomer Sound Motion, elle est capable de délivrer un son spatial 9.1.4 à couper le souffle, le tout dans un design élégant qui se fond dans votre intérieur. Coté technique, Sonos a doté sa barre de son de Wi-FI 6 épaulé par le Bluetooth 5.3 et évidemment AirPlay 2.

Sonos a travaillé main dans la main avec des producteurs de films chevronnés pour optimiser la restitution des contenus Dolby Atmos. L'Arc Ultra offre également plus de contrôle sur la clarté des dialogues grâce à une fonction Speech Enhancement avancée. Cerise sur le gâteau, elle supporte désormais le Trueplay sur Android en plus d'iOS pour un calibrage au millimètre près.

Le Sub 4 muscle les basses, l'app Sonos s'améliore

En complément de l'Arc Ultra, Sonos dévoile le Sub 4, une nouvelle version de son emblématique caisson de basses au look légèrement revu. Avec ses deux woofers orientés vers l'intérieur, il promet des basses profondes et percutantes sans distorsion, pour une expérience home cinéma encore plus immersive.

Côté logiciel, Sonos continue d'améliorer sa nouvelle app à vitesse grand V. La mise à jour qui accompagnera le lancement de l'Arc Ultra et du Sub 4 devrait lui permettre de dépasser les performances de l'ancienne version sur des métriques clés. 90% des fonctionnalités manquantes seront alors de retour, en attendant d'autres ajouts prévus à un rythme soutenu.

L'Arc Ultra et le Sub 4 seront disponibles le 29 octobre au prix de 999€ et 899€ respectivement. Deux produits très prometteurs qui pourraient bien permettre à Sonos de faire oublier les déboires de son app et de se réimposer comme la référence de l'audio connecté haut de gamme. Une chose est sûre, la technologie Sound Motion risque de faire parler d'elle et d'inspirer d'autres constructeurs.