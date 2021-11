Sonos ajoute le DTS Digital Surround sur les Beam, Arc, Play et Amp

C'était une promesse du constructeur américain, le DTS Digital Surround est enfin pris en charge sur les barres de son Sonos. Pas de panique, la mise à jour du matériel est aisée, il suffit d'avoir l'app Sonos S2 pour y parvenir.

Alors que la nouvelle barre de son Sonos Beam (Gen 2) apparue en septembre dernier est compatible Dolby Atmos, le spécialiste de l’audio premium n'oublie pas le reste de la gamme et propose le DTS Digital Surround sur toutes ses barres.

Faites du bruit pour le DTS Digital Surrond

Le Digital Theater System Digital Surround n'est plus tout jeune, il est apparu en 1993 avec le film Jurassic Parc de Steven Spielberg. Il s'agit d'un encodage audio proche du Dolby Digital qui autorise 6 canaux (5.1) et surtout qui ne compresse quasiment pas le signal. Sans oublier un son sur 20 bits pour un débit jusqu'à 1411 kbps.

Il existe une tonne de variantes de ce format qui dépend essentiellement de l'appareil qui restitue le son. On trouve les DTS-HD Master Audio, DTS 96/24, DTS Neo:6, DTS Surround Sensation, DTS-ES matrix, DTS Headphone:X, DTS:X, et autre.



Pour ses barres de son, Sonos a donc choisi le populaire DTS Digital Surround qui est sur la plupart des disques Blu-ray et DVD.

Comment installer le son DTS sur sa barre Sonos

Pour installer le nouveau firmware sur son enceinte Sonos, il faut avoir la dernière mise à jour de l'app Sonos (S2). Ensuite, rendez-vous dans :

Paramètres

Système

Mises à jour du système

Après la mise à jour, une icône spécifique s'affichera dans l'app si le contenu diffusé est compatible. Sinon, si vous passez par exemple par un contenu depuis la TV en HDMI, vous devriez simplement laisser vos oreilles en profiter.



Les barres de son compatibles avec le DTS sont :



Enfin, la nouvelle version de l'app et des firmwares permet également d'avoir des paramètres plus poussés pour l’égaliseur, notamment pour régler les aigus ou les basses.