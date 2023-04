Menu Bar Controller for Sonos ajoute un mode invité et un mini player

Menu Bar Controller for Sonos, qui vous permet de contrôler facilement votre système Sonos depuis un Mac, vient de recevoir la mise à jour 5.1, qui introduit deux fonctionnalités importantes : le mode invité et le mini player.



De quoi améliorer encore un peu plus l'expérience Sonos sur Mac.

C'est quoi "Menu Bar Controller for Sonos" ?

Si vous avez un Mac et des produits Sonos comme des enceintes ou une barre de son, vous savez probablement qu'il existe déjà une application Sonos native sous macOS, mais elle ne propose pas une telle intégration dans la barre de menu du système.



Pour mémoire, MBC se présente comme un compagnon pour votre système Sonos. L'application s'installe dans votre barre de menus et affiche des commandes simples pour modifier le volume de vos haut-parleurs, mettre en pause la chanson ou passer à la chanson suivante.



Grâce à l'intégration des raccourcis macOS, vous pouvez même créer des automatismes riches et combiner des tâches dans la barre de menus Contrôleur tout autre raccourci.

Les nouveautés de MBC 5.1

Le mode invité permet aux utilisateurs de contrôler les systèmes Sonos dans des lieux où ils ne sont pas les détenteurs principaux du compte, comme la maison d'un ami, au travail ou encore vacances.

Auparavant, l'application nécessitait que le compte du propriétaire soit connecté pour toutes les interactions avec Sonos. Avec le mode invité, de nombreuses fonctions essentielles, comme le réglage du volume, le regroupement, le changement de pistes et bien plus encore, sont désormais accessibles à tous ceux qui se trouvent sur le même WLAN.



L'autre nouveauté du jour est le Mini Player. Il s'agit d'une petite fenêtre qui affiche la chanson en cours et la pochette de l'album sur tous les bureaux de l'ordinateur Mac de l'utilisateur. À l'instar de l'application musicale, le MiniPlayer permet aux utilisateurs de rester au courant des dernières informations grâce à des notifications push discrètes.



Si vous aimez ce genre d'utilitaire, sachez qu'il est même possible de faire en sorte que le MiniPlayer apparaisse lorsqu'une nouvelle chanson est disponible, puis qu'il passe en arrière-plan après quelques secondes.



Outre le mode invité et le MiniPlayer, la mise à jour du contrôleur de barre de menu pour Sonos 5.1 inclut également :

l'option permettant d'afficher le titre de la chanson en cours directement dans la barre de menus

Informations sur le niveau de la batterie pour les haut-parleurs compatibles dans l'application (tels que Move ou Roam)

Fonctions étendues pour Raccourcis

Raccourcis clavier permettant d'avancer et de reculer rapidement de 30 secondes.

Voilà, vous savez tout sur cette application de plus en plus complète et qui ne coûte de 4 €. Qui cherchait quelque chose comme ça pour exploiter son matériel Sonos ?

Télécharger Menu Bar Controller for Sonos à 3,99 €