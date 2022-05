La mise à jour de "Wdgts" ajoute des widgets dans la barre de menu de macOS

L'année dernière, l'application Wdgts a été entièrement recodée avec de nouveaux widgets d'écran d'accueil pour les utilisateurs d'iOS et d'iPadOS et même une version macOS pour la première fois. Aujourd'hui, l'application a été mise à jour 1.2 avec une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs de Mac : des widgets interactifs qui se placent dans la barre de menu de macOS 12 Monterey.

Alors que Wdgts propose des tonnes de widgets à placer sur le bureau des trois systèmes d'exploitation dont deux entièrement gratuits (Calculatrice et Conversion), la nouvelle version 1.2 permet désormais d'en ajouter à la barre de menu de macOS, comme les fuseaux horaires, le convertisseur de devises, la calculatrice, les photos et les contrôles multimédias.

Les widgets affichent non seulement des informations en temps réel, mais sont également entièrement interactifs, ce qui permet de ne pas ouvrir l'application à chaque fois en utilisant directement votre souris ou trackpad.



Voici les notes de version du développeur :

L'application macOS est également fournie avec des widgets qui peuvent être ajoutés au centre de notification du système et même sur le bureau. Dans iOS, les utilisateurs trouveront des widgets interactifs qui peuvent être ajoutés à l'écran d'accueil de l'iPhone et de l'iPad, pour peu qu'ils soient au moins sous iOS 14 qui a apporté cette possibilité ainsi que la personnalisation des icônes pour créer un thème.



Wdgts 2 est une application très soignée qui s'attache à offrir une expérience utilisateur riche. Chaque action importante est dotée d'éléments haptiques, de sons et d'animations en fonction du toucher.

Wdgts 2 is now updated with "Live Interactive Menubar Widgets".



- Always glanceable, live widgets.

- No need to *click* and lose context/window focus.

- Fully interactive on mouse over.



[More UX details in thread👇] pic.twitter.com/RMyVMKl3ws