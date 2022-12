Sonos active enfin sa fonction Trueplay sur iPhone 14 et 14 Pro

Bonne nouvelle pour les possesseurs d'enceintes Sonos et d'un iPhone 14. La fonctionnalité Trueplay, qui permet de scanner en trois minutes une pièce pour améliorer la partie sonore, vient d'être activée. Depuis septembre, seul l'iPhone 13 et les modèles plus anciens disposaient de cette fonctionnalité.

Sonos Trueplay est disponible sur iPhone 14

Aussi fou que cela puisse paraître, Sonos n'avait pas encore effectué sa transition totale vers le nouvel iPhone d'Apple. C'est désormais chose faite avec la toute dernière mise à jour qui active la fonction Trueplay sur iPhone 14 et iPhone 14 Pro.



Trueplay est un système créé par Sonos qui permet de scanner une pièce et de configurer ses enceintes à l'aide de son smartphone. L'iPhone va détecter l'emplacement des enceintes puis analyser la manière dont le son se propage sur les murs et les meubles.

Une fonctionnalité lancée il y a plus de sept ans et qui n'a cessé de s'améliorer au fil du temps. Pour la trouver, il suffit de se rendre dans la section Paramètres de l'application iOS. Il aura tout de même fallu patienter presque trois mois avant de pouvoir en profiter sur iPhone 14.



La mise à jour semble s'opérer côté serveur, ce qui signifie qu'il n'y a même pas besoin de télécharger une MAJ via l'App Store. En revanche, cela n'est pas encore disponible chez tout le monde. Si c'est votre cas, il faudra patienter encore un peu.

Télécharger l'app gratuite Sonos