La fonction d'urgence par satellite des iPhone 14 déployée dès cette année à l'international

C'est l'une des fonctionnalités majeures des iPhone 14, Apple vous donne la possibilité de contacter les urgences par satellite quand vous êtes dans une zone blanche de votre opérateur mobile. Pour le lancement des iPhone 14 demain, Apple proposera cette fonctionnalité qu'aux États-Unis et au Canada, cependant la couverture satellitaire à l'international pourrait aller bien plus vite qu'on le pense...

La fonctionnalité SOS par satellite bientôt disponible en Europe ?

Depuis 2019, Apple travaille sur l'idée de fournir une connexion par satellite aux utilisateurs d'iPhone, cela a pris du temps, mais cette nouveauté révolutionnaire a enfin vu le jour avec l'annonce de la gamme iPhone 14. Officiellement, le contrat passé entre Globalstar et Apple projette de proposer une couverture satellitaire qu'aux États-Unis et au Canada, du moins... pour quelques mois. Apple a une gigantesque ambition vis-à-vis du SOS par satellite, l'entreprise souhaite déployer la fonctionnalité bien au-delà des frontières des deux pays.



L'objectif de la firme de Cupertino sur le court terme, c'est de mettre à disposition cette nouveauté aux utilisateurs d'iPhone 14 dans d'autres pays. Comment Apple choisira les pays pour le déploiement ? Difficile à dire pour l'instant, mais le géant californien pourrait faire une sélection en fonction des moyens techniques de Globalstar, de l'état de couverture des opérateurs mobile en place et peut-être en regardant aussi la part de marché de l'iPhone dans les pays où les iPhone 14 vont être lancés dès demain.

Selon un récent rapport de MacPrime, on pourrait voir de nouveaux pays s'ajouter à la liste de la compatibilité dès cette année. Le rapport ne mentionne pas les pays qui seront concernés, mais Apple aurait confié à MacPrime que de nouvelles annonces seront faites avant le 1er janvier 2023. Il n'est pas à exclure qu'Apple fasse des révélations dans ce sens lors de ses prochains Apple Event à venir pour présenter les futurs MacBook Pro et iPad.



Comme nous vous l'avions confirmé précédemment, les deux années de gratuité du service démarrent à partir de la date de l'achat de votre iPhone 14, au-delà une facturation sera nécessaire pour utiliser "SOS par satellite". Il est impossible de connaître la tarification qui suivra à l’issue de cette période, Apple a avoué ne pas s'être penché sur le sujet pour l'instant.

Le géant californien compte dévoiler au moment venu s'il s'agira d'une facturation mensuelle, annuelle ou si l'abonnement pourra être inclus dans les packs Apple One (ce qui ne serait pas une mauvaise idée).



Pour cette fonctionnalité révolutionnaire sur les iPhone 14, Apple s'est engagé à dépenser la somme de 450 millions de dollars pour aider à renforcer les infrastructures de Globalstar, cet investissement pourrait comprendre le déploiement de la couverture dans d'autres pays que les États-Unis et le Canada.