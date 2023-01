La carte vitale dans l'iPhone va devenir plus populaire en France dès cette année !

Les Français pourront profiter de la carte vitale numérique dans l'application apCV (ou appli Carte vitale) qui n'a pas encore été publiée sur l'App Store ni sur le Play Store de Google, mais qui devrait être lancé au cours de cette année. Attendez-vous à une accélération du déploiement dans les prochains mois, le projet a bien avancé et la sécurité autour de cette carte vitale virtuelle est déjà optimale.

Plusieurs départements en France testent depuis quelques mois la carte vitale numérique, une carte 100% virtuelle qui est accessible depuis une application disponible gratuitement sur l'App Store et le Play Store. Comme l'a expliqué Ameli au mois de juillet 2022 aux professionnels de santé, cette nouvelle approche plus moderne va avoir des avantages :

Après les projets de numériser la carte d'identité dans notre iPhone, le gouvernement d'Emmanuel Macron souhaite passer au niveau supérieur en proposant aux Français la possibilité de numériser leur carte vitale. L'objectif derrière cette idée, c'est d’offrir une approche sécurisée et sûre d'une carte vitale virtuelle tout en conservant la version physique.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.