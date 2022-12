Le SOS via satellite des iPhone 14 arrive le 13 décembre au Royaume-Uni

C'est l'une des grandes nouveautés des iPhone 14, il est maintenant possible de contacter les secours même si vous êtes en dehors de la couverture réseau de votre opérateur mobile. Pour cela, Apple se sert d'un réseau de satellites qui a pour mission de détecter 24h/24 un utilisateur Apple en détresse sans réseau mobile. Cette fonctionnalité fantastique a tout de fois des contraintes... Elle n'est pas disponible partout dans le monde !

SOS via satellite arrive au Royaume-Uni

Selon le média MacRumors qui a obtenu l'information d'une source bien renseignée, Apple envisage d'apporter SOS via satellite et Find My via Satellite au Royaume-Uni dès la semaine prochaine. Le mardi 13 décembre, la fonction SOS via satellite commencera à transférer les appels vers les services d'urgence locaux, comme cela a été notifié aux professionnels des services d'urgence du pays.



Pour le moment, Apple n'a fait aucune communication officielle dans ce sens, mais l'entreprise a exprimé à plusieurs reprises son envie de déployer cette fonctionnalité révolutionnaire dans d'autres pays que les États-Unis et le Canada avant 2023. La France l’aura ce mois-ci également,

Le fonctionnement des SOS par satellite ne marche pas partout, il y a des conditions matérielles, logicielles et de couverture pour s'en servir. Il vous faut :

Un iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ou iPhone 14 Pro Max

Avoir mis à jour son iPhone vers iOS 16.1 minimum

Être présent dans un pays couvert par les satellites. Actuellement, il n'y a que les États-Unis et le Canada, mais d'autres pays (dont la France, l'Allemagne et l'Irlande) vont arriver de manière imminente !

Officiellement, la fonctionnalité est incluse pendant 2 ans sans frais, Apple n'a pas expliqué ce qui se produira au-delà de cette période. Une facturation mensuelle ou annuelle pourrait avoir lieu, mais l'entreprise n'a rien dit pour l'instant.