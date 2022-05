Foxconn recrute déjà pour l'iPhone 14, mais aussi pour l'iPhone 13

⏰ Il y a 3 heures

Alban Martin

Réagir



Les médias taïwanais rapportent qu'Apple a demandé à Foxconn de commencer à recruter des ouvriers chargés de l'assemblage de l'iPhone 14 plus tôt que d'habitude en Chine, tout en augmentant le recrutement de ceux qui travaillent à la production de l'iPhone 13 actuellement en vente dans son usine de Zhenzhou.



Foxconn a réagi en augmentant sa prime de recrutement de 30 % pendant ce qui est généralement une saison creuse pour la production d'iPhone ... Pas de quoi se libérer de la dépendance des usines chinoises de sitôt.

Un recrutement anticipé pour éviter les pénuries d'iPhone

Selon United Daily News, il n'y a généralement pas de recrutement de main d'oeuvre pour l'iPhone à cette période de l'année, mais comme les principaux plans d'assemblage de l'iPhone de Foxconn sont situés à Zhenzhou - une ville qui a jusqu'à présent échappé aux confinements complets du COVID-19 - Apple veut y augmenter la capacité pour compenser la production perdue ailleurs dans le pays.



Foxconn offre habituellement une prime de recrutement d'environ 6 500 RMB (930 €) aux travailleurs qui restent en poste pendant au moins 90 jours, mais a maintenant augmenté cette prime à 8 500 RMB (1215 €). Si ces sommes peuvent sembler minimes, l'augmentation représente bien plus qu'un mois de salaire moyen.

Foxconn a déjà tout prévu pour éviter l'impact du COVID

L'une des principales tactiques COVID-19 adoptées par Foxconn est ce que l'on appelle la production en circuit fermé. La plupart des travailleurs vivent dans des logements situés à l'intérieur de l'usine et y restent pendant des semaines afin de s'assurer qu'ils ne peuvent pas être exposés à l'infection en dehors de l'établissement. Une version plus souple, dans les zones à moindre risque, permet aux travailleurs de faire directement la navette entre leur domicile et l'usine.



Apple serait en contact avec le gouvernement régional afin de convenir de ces méthodes et d'autres permettant de poursuivre la production d'iPhone lors de futures épidémies de COVID-19. Si l'objectif du gouvernement est d'éradiquer l'infection du pays, la plupart des gens sont sceptiques quant à la faisabilité de cet objectif avec la politique 0-Covid. La population est d'ailleurs de plus en plus frustrée par les mesures de confinement très restrictives.



Lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats du second trimestre fiscal 2022 la semaine dernière, Apple a prévenu qu'une série de vents contraires coûterait à l'entreprise entre 4 et 8 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Les contraintes d'approvisionnement causées par les perturbations liées à COVID et les pénuries de silicium à l'échelle de l'industrie ont un impact sur notre capacité à répondre à la demande des clients pour nos produits. Nous nous attendons à ce que ces contraintes soient de l'ordre de 4 à 8 milliards de dollars, ce qui est sensiblement plus important que ce que nous avons connu au cours du trimestre de mars.

Le PDG Tim Cook a déclaré que cinq facteurs préoccupaient l'entreprise :

Les pénuries de composants

Perturbation du COVID-19 en Chine

Faiblesse des taux de change

Perte des ventes en Russie

L'inflation qui réduit le pouvoir d'achat des consommateurs

Tim Cook redoute le scénario catastrophe, à savoir des pénuries et des perturbations majeures au cours de la production de l'iPhone 14. Pour cela, la société prend les devants et démarre déjà le recrutement pour l'assemblage de masse qui démarre habituellement en juillet. L'iPhone 14 devrait être présenté en septembre prochain, en quatre variantes : iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, laissant l'iPhone 14 mini sur le carreau. Les différences entre les gammes de base et "Pro" devraient être importantes avec pour ces derniers la fin de l'encoche, le 120 Hz, l'appareil photo toujours plus poussé ou encore la puce A16.