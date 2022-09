Red by SFR propose déjà des promotions sur les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

En plus d'offrir des réductions impressionnantes sur ses forfaits mobiles et box internet toute l'année, RED by SFR nous sort aussi le grand jeu pour les smartphones à l'achat. Les nouveaux clients peuvent profiter en ce moment de plusieurs remises sur les nouveaux iPhone qui ont été annoncés le 7 septembre. Jusqu'au 10 octobre, bénéficiez de 50€ remboursés après achat avec un forfait RED.

Les iPhone 14 en promotion ?

C'est maintenant chez RED by SFR !

Pour une durée limitée, RED by SFR propose des réductions sur les iPhone 14, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Pour profiter de cet avantage tarifaire, il faudra (évidemment) souscrire à un forfait mobile, mais qui sera sans engagement.

Avec les remises de RED by SFR, voici à combien vous pouvez obtenir les nouveaux iPhone :

Les réductions ne sont pas énormes, mais elles permettent de profiter d'une petite économie par rapport au prix officiel.

Ces offres concernent aussi bien les stockages de 128 Go à 512 Go pour l'iPhone 14 et les stockages de 128 Go à 1 To pour les iPhone 14 Pro.

Comme mentionné plus haut, vous pouvez obtenir cette réduction uniquement si vous prenez un forfait sans engagement chez RED by SFR.

3 forfaits vous seront proposés lors de votre commande :

L'abonnement 1 Go en 4G à 5€/mois

à 5€/mois L'abonnement 100 Go en 5G à 20€/mois (ou en 4G à 15€/mois)

à 20€/mois (ou en 4G à 15€/mois) L'abonnement 200 Go en 5G à 25€/mois (ou en 4G à 20€/mois)

Les prix des forfaits restent très raisonnables et de plus, vous pourrez résilier l'abonnement quand vous le souhaitez comme il n'y a pas d'engagement.

À la question : "est-ce que RED by SFR m'enverra rapidement mon iPhone 14/14 Pro dès que ma commande sera réalisée ?", l'opérateur ne mentionne pas le délai de livraison. Toutefois, on peut prévoir des délais de livraison similaire à ce qu'on peut apercevoir sur l'Apple Store en ligne. Vous pourriez attendre plusieurs semaines avant de recevoir votre précieux. À noter qu'il est possible que RED by SFR possède des stocks de côté, ce qui pourrait expliquer cette soudaine générosité.



RED by SFR est le premier opérateur à présenter des promotions sur les nouveaux iPhone, comme les iPhone 14 ont été lancés récemment, les opérateurs et revendeurs ne proposent pas encore de réductions, elles viendront par la suite quand la demande sera plus calme.



Si vous êtes intéressé, profitez-en vite avant le 10 octobre !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.