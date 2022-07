De fausses coques pour iPhone 14 sont déjà dans les rayons des magasins en Chine

Quand on vous dit que la Chine a toujours un temps d'avance sur nous... Ce ne sont pas des bêtises. Alors qu'Apple n'a même pas encore annoncé ses nouveaux iPhone 14, les accessoiristes spécialisés dans les coques de contrefaçons commercialisent déjà leurs protections. Comme les rumeurs l'avaient prédit, on ne retrouve pas de modèle "mini", mais seulement des coques pour des iPhone avec deux tailles : 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Des imitations impressionnantes

Les experts de la contrefaçon en Chine ne perdent pas de temps. À seulement 2 mois de l'annonce officielle des iPhone 14, les coques pour iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max sont déjà disponibles dans les boutiques et sur internet en Chine.



La particularité des coques que vous voyez ci-dessous, c'est qu'elles n'apportent aucune innovation esthétique, elles se contentent exclusivement d'imiter les traditionnelles coques MagSafe que fournit la firme de Cupertino en Apple Store.

Sans surprise, elles sont moins résistantes, n'ont pas fait l'objet de test en laboratoire privé et elles ne proposent pas le MagSafe.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est avec quelles informations se basent les fabricants pour concevoir de fausses coques pour iPhone 14 ? Produire en masse des coques sans connaître les dimensions officielles est un énorme risque de perdre de l'argent et de faire face au mécontentement des clients.

En réalité, il y a deux solutions, ils peuvent obtenir :

Les informations à partir des indiscrétions qui se succèdent depuis plusieurs mois sur les sites internet et les réseaux sociaux

Les dimensions exactes grâce aux moules de production qui sont présents sur la chaîne d'approvisionnement et qui sont approchés par certaines entreprises qui préparent les accessoires pour les nouveaux iPhone

Évidemment, les accessoiristes qui imitent les coques d'Apple ne sont pas censés accéder à ces moules de production, mais il suffit d'avoir une entreprise un peu trop bavarde pour que les dimensions fuitent et arrivent entre de mauvaises mains.