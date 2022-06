Quelle date de sortie pour l'iPhone 14 Pro Max ?

Doucement mais sûrement, nous nous dirigeons vers la rentrée 2022 qui verra Apple présenter ses nouveaux iPhone. Mais plusieurs sources ont indiqué que parmi les quatre modèles d'iPhone 14 prévus, les grandes tailles pourraient arriver en retard. L'iPhone 14 Max aurait un mois de retard dans sa conception, mais qu'en est-il de l'iPhone 14 Pro Max ?

Fiche technique de l'iPhone 14 Pro Max

Après une évolution mineure entre l'iPhone 12 et l'iPhone 13, nous nous attendons à des changements plus importants avec l'iPhone 14 cette année. L'un des plus grands changements concernera l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max avec notamment la suppression de l'encoche au profit d'une nouvelle découpe en forme de trou + pilule. Cela permettra de libérer de la surface d'écran supplémentaire, et de changer enfin la face avant depuis l'iPhone X sorti en 2017.



Les autres caractéristiques présumées de l'iPhone 14 Pro Max sont les suivantes :

Une caméra frontale améliorée avec mise au point automatique.

Une toute nouvelle caméra arrière de 48 mp et un enregistrement vidéo 8K.

Une puce A16 (toujours en 5 nm)

Une nouvelle option de couleur violette

Un écran toujours actif comme sur l'Apple Watch.

Date de sortie de l'iPhone 14 Pro Max

Les deux iPhone 14 Pro auront donc plusieurs avantages sur les iPhone 14 classiques qui pourraient même rester sur une puce A15. Si tout cela vous donne envie de passer à l'iPhone 14 Pro, vous n'aurez pas à attendre trop longtemps. À l'heure actuelle, la date de sortie de l'iPhone 14 Pro est prévue pour le mois de septembre, tout comme l'iPhone 14 Pro Max. Attention tout de même, certains analystes comme Ming-Chi Kuo ont récemment rappelé que l'iPhone 14 Pro Max pourrait être légèrement en retard.



À quelques exceptions près, la plupart des modèles récents d'iPhone ont été annoncés et commercialisés en septembre. Apple organise généralement son keynote pour annoncer les nouveaux modèles d'iPhone le premier ou le deuxième mardi de septembre. Cette année, ce sera le 6 ou le 13 septembre. Les précommandes commencent généralement le vendredi de cette semaine-là, suivies de la commercialisation du produit le vendredi suivant.