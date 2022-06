Une caméra frontale bien plus performante sur iPhone 14 selon Kuo

⏰ Il y a 4 heures

Alexandre Godard

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui a rarement sa langue dans sa poche, vient d'évoquer la future caméra frontale de l'iPhone 14, prévu pour septembre. Une mise à niveau jamais vue depuis plusieurs années selon lui. Espérons qu'il dise vrai.

Une caméra frontale à la hauteur du prix de l'iPhone 14 ?

Si comme chaque année le modèle Pro devrait avoir des capacités supplémentaires sur la partie photo en comparaison avec le modèle classique, les rumeurs sont de plus en plus insistantes sur une amélioration générale de la caméra frontale pour la fournée iPhone 14.



Celle qui nous sert tant pour partager des clichés de nous-même sur les réseaux sociaux ou autre devrait gagner en performance et voici pourquoi. Premièrement, LG Innotek devrait bel et bien pour la première fois être partenaire d'Apple et ainsi fournir la majorité des modules de caméra frontale. Une information de plus en plus insistante dont nous parlions le mois dernier.



D'après Ming-Chi Kuo, ce changement de partenaire couplé aux améliorations d'Apple dans le domaine permettrait "d'avoir la plus grande mise à niveau de caméra frontale pour iPhone depuis des années", rien que ça.

Liste des nouveautés annoncés par l'analyste sur la caméra avant de l'iPhone 14 :

Ajout de l'auto-focus (AF) et donc amélioration globale pour les selfies et vidéos

Une lentille en six parties, contre cinq actuellement

Plus grande ouverture focale f/1.9, contre f/2.2 sur l'iPhone 13 (inchangée depuis l'iPhone 11)

Comme indiqué en début d'article, cette mise à jour générale devrait être effective sur toute la gamme. Pour rappel, l'iPhone 14 Mini ne sera pas de la partie cette année mais nous aurons tout de même quatre nouveaux iPhone. Il sera remplacé par un modèle Max, qui sevra équivalent au modèle classique mais avec un grand écran.



Pour garder un avantage sur son petit frère, l'iPhone 14 Pro pourrait être le seul à posséder un capteur 48 mégapixels à l'arrière et ainsi filmer jusqu'en 8K. Une rumeur de plus qui reste à confirmer.