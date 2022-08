Sunny Optical devient le principal fournisseur de caméra pour l'iPhone 14

À l'approche de la sortie des iPhone 14, l'analyste Ming-Chi Kuo affirme qu'Apple concentre de plus en plus ses commandes d'objectifs 7P pour les capteurs larges sur un seul fournisseur.



La rumeur veut que le prochain iPhone 14 Pro ajoute un objectif plus grand de 48 Mp, tout en gardant les autres capteurs macro et ultra-large à 12 Mp. L'analyste Ming-Chi Kuo affirme que ses dernières informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement montrent que le fabricant de composants Sunny Optical s'adjuge une part croissante des commandes d'Apple.

Sunny Optical rafle la mise

Concrètement, Kuo explique que la "capacité de l'entreprise a augmenté de manière significative" et qu'elle obtient une plus grande proportion des commandes d'objectifs de la caméra large 7P d'Apple.

Sunny Optical est le plus grand fournisseur d'objectifs 7P pour appareil photo large de la série iPhone 14 et son ratio d'approvisionnement dépasse considérablement Largan, Genius et le consensus du marché.

Ce que Kuo entend par le ratio dépassant le "consensus du marché" n'est pas clair, mais il donne des détails plus précis sur la ventilation des commandes par fournisseur.

La répartition des livraisons de l'objectif large 7P haut de gamme de Sunny Optical (utilisé dans deux iPhone 14 Pro haut de gamme) et de l'objectif large 7P bas de gamme (utilisé dans deux iPhone 14 bas de gamme) était respectivement de 50-60% et 55- 65%. La proportion de l'approvisionnement de Largan et de Genius est à peu près la même.

Kuo affirme que l'augmentation de la capacité de Sunny Optical à produire les lentilles signifie que "l'entreprise va poursuivre la guerre des prix pour obtenir davantage de commandes d'Apple."

Sunny Optical se place pour l'iPhone 15

En outre, l'analyste prédit également que Sunny Optical "pourrait devenir le principal fournisseur de l'objectif ToF pour l'iPhone 15 en 2023. À date, le système de temps de vol de l'iPhone, utilisé dans sa fonction LiDAR, est principalement fourni par Genius.