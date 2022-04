iPhone 14 : l'analyste Kuo voit une évolution majeure sur la caméra avant

⏰ Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir



Nous sommes plus qu'à quelques mois de l'annonce des iPhone 14, si les fuites ne permettent toujours pas de visualiser les futurs modèles, les détails s'enchaînent sur les caractéristiques et évolutions que vont connaître les prochains iPhone haut de gamme.

Les dernières prédictions de Kuo

Ming-Chi Kuo est l'un des plus grands analystes de l'univers Apple, il a un historique spectaculaire en ce qui concerne différentes rumeurs qui se sont révélées exactes à plusieurs reprises. Du coup, quand Kuo publie sur son compte Twitter une tonne de détails sur la prochaine génération d'iPhone, on ne peut que l'écouter attentivement !



Selon ses déclarations, tous les iPhone 14 vont connaître une mise à niveau majeure sur la caméra avant qui sert pour les selfies/portrait et les conversations vidéos sur des applications comme FaceTime.

Apple proposerait un autofocus et une ouverture plus grande que celle en ce moment présente sur les iPhone 13.

L'appareil photo avant des quatre nouveaux modèles d'iPhone 14 devrait passer à la fonction AF (autofocus) et à une ouverture d'environ f/1,9 (contre FF (fixed-focus) et f/2,2 pour l'iPhone 13). La prise en charge de l'autofocus et un nombre f plus faible peuvent fournir un meilleur effet de faible profondeur de champ pour le mode selfie/portrait. En outre, l'AF peut également améliorer l'effet de mise au point pour les appels vidéos et le streaming en direct.

Comme l'ont annoncé plusieurs leakers et analystes avant Kuo, les iPhone 14 Pro vont aussi embarquer un nouveau design sur la face avant. Kuo a affirmé que l'encoche sera du passé, Apple va proposer une nouvelle approche avec deux trous, le premier en forme de pilule, le second en forme de rond.

Pour rappel, toutes les rumeurs apparues ces derniers mois ont exprimé exactement la même chose... À un moment, on se dit qu'il ne peut plus y avoir d'erreur à ce sujet !