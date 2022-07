La date du keynote des iPhone 14 serait le 13 septembre !

On en parle depuis pratiquement un an de manière régulière, la future gamme iPhone 14 est désormais largement connue grâce aux nombreuses fuites. Mais jusqu'à présent, nous n'avions pas pu établir un calendrier précis quant à la sortie des nouveaux modèles. Et bien selon plusieurs sources, le keynote de rentrée se tiendra le 13 septembre 2022, soit dans moins de deux mois.

Un keynote et une sortie le 13 septembre ?

D'après un rapport de iHacktu ileaks, Apple tiendra sa conférence autour des nouveaux iPhone 14 (et Apple Watch 8) le 13 septembre prochain. Les nouveaux smartphones à la pomme pourraient même être mis en vente le jour même, mais ce point nous laisse perplexe. En revanche, avec l'inflation, il se murmure qu'Apple augmenterait les prix de 100 euros par iPhone.



Bien évidemment, un keynote en septembre n'a rien de surprenant, la société basée à Cupertino ayant pris l'habitude d'attendre la rentrée scolaire pour renouveler ses téléphones. En revanche, la date du 13 septembre est la plus plausible puisqu'il s'agit d'un mardi, un jour préférentiel pour ce genre d'annonces. Le 6 septembre aurait été un peu trop tôt (et c'est le jour de la fête du travail aux USA), le 20 septembre aurait été un peu trop tard (sauf en 2020 avec les problèmes COVID). Du coup, Apple enverra probablement les invitations fin août / début septembre.

Le prix en hausse

Autre élément intéressant dans ce rapport, une nouvelle confirmation de la hausse des prix des iPhone 14. Alors que l'iPhone 13 mini commençait à 809 €, Apple a décidé de supprimer ce modèle au profit d'un iPhone 14 Plus. Ainsi, l'entrée de gamme serait représenté par l'iPhone 14 tout court. Son prix passerait de 909 € à 999 €, idem pour les trois autres appareils. Ce qui fait par exemple que l'iPhone 14 Pro serait vendu 1259 €. Et un iPhone 14 Pro Max pourrait alors dépasser les 2000 € en version 2 To (une nouvelle option de stockage à priori). L'inflation mondiale, notamment due à la pénurie de composants, serait la principale cause. Apple pourrait toutefois décider de compenser tout ou partie de cette hausse en baissant sa marge... comme sur les iPhone 12 il y a deux ans.

Quatre modèles différents

Enfin, la future série comportera toujours quatre modèles, mais sans iPhone 14 mini. On trouvera :

un iPhone 14 de 6,1 pouces;

un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces;

un iPhone 14 Max de 6,7 pouces;

un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Les différences entre les "Pro" et les classiques seraient nombreuses cette année. Outre le design acier contre aluminium et les coloris, les iPhone 14 Pro et Pro Max auraient l'exclusivité de la puce A16, un nouvel appareil photo principal de 48 mp à l'arrière, plus d'encoche (mais un trou et un poinçon), un écran toujours allumé. La totalité des modèles profiterait de petites retouches comme une batterie plus grosse, des bordures d'écran plus fines, une recharge accélérée et au moins un nouveau coloris (violet ?). Sans oublier un travail sur l'ensemble des capteurs photos.



Rendez-vous le 13 septembre !