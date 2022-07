Apple augmenterait le prix de l’iPhone 14 de 100 euros

Un analyste réputé pense que l'iPhone 14 d'Apple pourrait être 100 dollars plus cher que son prédécesseur, soit certainement 100 euros en plus chez nous. Un rapport du Sun cite en effet Dan Ives, analyste de Wedbush, qui croit savoir que le prochain iPhone d'Apple, l'iPhone 14, pourrait coûter près de 10% plus cher.

Apple obligé d’augmenter le prix de l’iPhone 14 ?

Voici un extrait du rapport du Sun :

Nous avons parlé à Dan Ives, expert de l'industrie technologique, qui a mis en garde contre une forte hausse des prix.



"Nous pensons qu'une augmentation de prix de 100 dollars est à venir pour l'iPhone 14", a déclaré Dan, de Wedbush Securities, au Sun.

Pour l’analyste, les prix "ont augmenté sur toute la chaîne d'approvisionnement" et Apple "doit répercuter ces coûts sur le consommateur pour cette année."

Un autre expert, Ben Wood, a déclaré qu'une hausse des prix est possible mais pas garantie, affirmant qu'Apple avait des "décisions difficiles à prendre." Il a également noté que les taux de change mondiaux sont un facteur. En effet, Apple a déjà récemment augmenté ses prix au Japon de plus de 20% pour faire face aux pressions économiques mondiales. M. Wood a tout de même donné un peu d'espoir, en déclarant qu'Apple pourrait décider de prendre en charge elle-même les surcoûts en réduisant sa marge.



Actuellement, l'iPhone 13 mini est le moins cher de la gamme à 809€, mais la firme devrait l’abandonner et proposer un iPhone 14 Plus à la place. Le moins cher serait alors l’iPhone 14. Mais le prix pourrait attendre les 1000€, si l’on se rappelle que l’iPhone 13 est proposé à 909€. On n’ose imaginer le prix des iPhone 14 Pro…