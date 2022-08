Apple n'augmenterait pas les prix pour l'iPhone 14

Une nouvelle fuite avant le lancement des iPhone 14 vient nous rassurer quant à la question tarifaire. Depuis des semaines, certains analystes avancent qu'Apple prépare une hausse conséquente de prix sur la gamme iPhone 14. Mais l'information du jour assure que la firme de Cupertino conservera la même grille avec notamment de l'iPhone 14 à 909 euros, ou 799 dollars outre-Atlantique.

Les mêmes prix pour les iPhone 14 ?

L'information provient d'une source aux antécédents mitigés, yeux1122, sur le blog Naver. Cette source a divulgué avec précision le processeur M1 pour l'iPad Air 5 d'Apple en mars, mais elle a également failli à plusieurs reprises sur d'autres prédictions. Pour nous rassurer, la nouvelle fuite serait basée sur un rapport transmis par une "grande institution financière américaine". Cela pourrait être la banque Morgan Stanley.

© Ian Zelbo Concept

Modèle de base, prix de base

Malgré un certain nombre de hausses de prix et l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement, Apple aurait décidé de geler le prix de lancement du modèle de base de l'iPhone 14 par une décision de la haute direction.

Selon le leaker, la décision vient de la prise en compte du "ralentissement du marché mondial de la téléphonie mobile et de la baisse de la demande" qui pourrait pousser davantage d'utilisateurs vers le modèle de base de l'iPhone. Cela signifie que "le modèle de base de l'iPhone 14 d'Apple devrait être lancé à 799 dollars." C'est exactement le prix de l'iPhone 13, ce qui est une excellente nouvelle pour les futurs clients. Nous n'aurons pas longtemps à attendre avant d'en avoir le coeur net, car nous attendons le lancement de l'iPhone 14 le mois prochain, avec un keynote vers le 13 septembre.



Jusqu'à présent, nous avons entendu de nombreuses rumeurs indiquant que l'iPhone 14 Pro sera une grosse mise à niveau et peut-être 100 euros plus cher avec notamment une puce A16 exclusive, la fin de l'encoche, un écran toujours allumé et un capteur principal arrière de 48 mp. Le grand changement pour l'iPhone ordinaire devrait être la fin de l'iPhone "mini" en faveur d'un nouveau modèle "Max" de 6,7 pouces. L'iPhone 14 mini n'existera à priori pas.